Cao tốc nối đô thị Hồ Tràm với sân bay Long Thành 'chuyển động'

Cao tốc kết nối "thủ phủ resort" với cửa ngõ hàng không quốc tế có tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 1/7.

Tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành sẽ kết nối thành phố với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cửa ngõ hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng nay (ngày 1/7), TP.HCM tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), trong đó có dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là tuyến đường cao tốc đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến các trung tâm du lịch và kinh tế biển khu vực Đông Nam Bộ, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM.

Dự án do CTCP Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, thành viên của Masterise Group, thực hiện.

Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua ngày 19/6, tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng , triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Cao tốc dự kiến có chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và hệ thống đường song hành 2 bên tuyến; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với DT.994 và đường ven biển TP.HCM - Lâm Đồng. Tốc độ thiết kế phần tuyến chính là 100 km/h, trong khi đó, đường song hành 60 km/h.

Theo kế hoạch, dự án gồm 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 - xây dựng và hoàn thiện nút giao với DT.991 và Vành đai 4, chiều dài khoảng 2,27 km và dự án thành phần 2 - xây dựng phần tuyến chính còn lại, chiều dài khoảng 39,8 km.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực Hồ Tràm và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khu vực điểm cuối của tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, nơi kết nối trực tiếp với đường ven biển TP.HCM - Lâm Đồng và tuyến đường tỉnh DT999B. Đồ họa: Phan Nhật.

Cùng với 7 công trình, dự án trọng điểm được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng ( 9,6 tỷ USD ), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá đây là bước thành phố cụ thể hóa trách nhiệm đầu tàu, tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng tổng thể. Các dự án này sẽ giúp xóa bỏ điểm nghẽn nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển và kết nối cửa ngõ hàng không quốc tế, đường biển trong khu vực, khơi thông tuyến huyết mạch phía Tây Bắc kết nối với các nước ASEAN.

Tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyệt đối không đùn đẩy, chậm trễ; chủ động vào cuộc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng trên tinh thần một nền hành chính phục vụ, minh bạch.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối; kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.