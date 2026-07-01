UOB chi gần nửa tỷ USD xây trụ sở ở Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Tòa tháp văn phòng hạng A mang tên UOB Plaza TP.HCM tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, ngay khu vực Ba Son, trong vùng quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng tòa cao ốc UOB Plaza TP.HCM tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu định chế tài chính nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu một trụ sở được xây dựng chuyên biệt ngay trong khu vực quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Trên khu đất rộng 4.571 m2, tòa tháp có thiết kế 36 tầng nổi và 4 tầng hầm, chiều cao khoảng 160 m. Với tổng mức đầu tư lên tới 450 triệu USD , dự án khẳng định cam kết dài hạn của UOB tại Việt Nam, thị trường được ngân hàng hàng đầu Singapore rất chú trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Công trình văn phòng hạng A này có tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn, được định vị theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát triển bền vững quốc tế, dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và chính thức trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam.

Phối cảnh tòa cao ốc UOB Plaza TP.HCM tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM với tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn. Ảnh: UOB.

Tại lễ khởi công, ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết trong thời gian tới, UOB sẽ tiếp tục nâng cao năng lực nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và hỗ trợ Việt Nam tăng cường kết nối với các thị trường trong khu vực cũng như toàn cầu.

Trên tinh thần đó, UOB dự kiến thành lập chi nhánh tại VIFC-HCMC và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác trong ngành và các bên liên quan chủ chốt để đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của VIFC-HCMC trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế.

Ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB, phát biểu tại lễ khởi công tòa cao ốc UOB Plaza TP.HCM. Ảnh: UOB.

Trước lễ khởi công, ông Wee Ee Cheong đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vào chiều qua (ngày 30/6) nhằm trao đổi về định hướng hợp tác, cơ chế tham gia cũng như các nhóm sản phẩm tài chính mà UOB có thể nghiên cứu triển khai trong khuôn khổ VIFC-HCMC.

Nội dung bao gồm cơ chế đăng ký thành viên; các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá giữa VND và ngoại tệ; các giải pháp tài trợ cho dự án hạ tầng; phát hành trái phiếu đô thị; cùng các mô hình tài chính đổi mới sáng tạo có thể được xem xét triển khai trong phạm vi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phù hợp với định hướng phát triển của VIFC-HCMC.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự hiện diện và cam kết gắn bó lâu dài của UOB tại thị trường Việt Nam. Ông cho rằng việc UOB đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở tại TP.HCM là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của thành phố trong bối cảnh đang đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo TP.HCM bày tỏ mong muốn UOB Plaza sẽ không chỉ là trụ sở mới của UOB tại Việt Nam, mà còn là một điểm kết nối tài chính, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với khu vực. Ông cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ UOB trong phạm vi thẩm quyền để dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trao đổi về định hướng hợp tác, ông Được khẳng định TP.HCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có UOB, mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo TP.HCM đồng thời đề nghị UOB quan tâm hỗ trợ VIFC-HCMC 5 nội dung, bao gồm hỗ trợ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, phối hợp phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ doanh nghiệp trong khu vực, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư và phát triển VIFC-HCMC, hỗ trợ xây dựng chuẩn mực vận hành và quản trị rủi ro cho VIFC-HCMC, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP.HCM, ông Wee Ee Cheong cho biết dự án xây dựng tòa nhà văn phòng của UOB thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam - một trong những thị trường chiến lược trong định hướng phát triển của UOB tại khu vực ASEAN.

Lãnh đạo UOB bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện tại TP.HCM thông qua việc tham gia phát triển VIFC-HCMC, đồng thời tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Wee Ee Cheong kỳ vọng UOB sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền TP.HCM để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của thành phố.