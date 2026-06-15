Sếp cũ HSBC sang làm Phó tổng giám đốc UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/6.

Ông Phạm Hồng Hải sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc UOB Việt Nam. Ảnh: UOB Việt Nam.

Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (UOB Việt Nam) vừa công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó tổng giám đốc. Trên cương vị mới, ông Hải sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc UOB Việt Nam, tham gia điều hành các hoạt động chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và quản lý rủi ro của ngân hàng.

Việc chiêu mộ ông Phạm Hồng Hải được đánh giá là bước đi đáng chú ý của UOB Việt Nam trong bối cảnh ngân hàng này đang đẩy mạnh hiện diện và mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển khu vực ASEAN của UOB.

Ông Phạm Hồng Hải là gương mặt quen thuộc trong giới tài chính - ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và sở hữu Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Tài chính do Viện Dịch vụ Tài chính Vương quốc Anh cấp.

Trước khi gia nhập UOB Việt Nam, ông giữ vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chủ yếu trong vai trò tái cấu trúc, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và chuyển đổi hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông Hải gắn liền với Ngân hàng HSBC. Ông gia nhập ngân hàng này từ năm 1995, đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các mảng kinh doanh vốn, ngoại hối, ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn.

Năm 2014, ông Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại ngân hàng quốc tế này ở Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc tế của HSBC Canada trước khi rời tập đoàn vào năm 2023 sau gần 28 năm gắn bó.

UOB hiện là một trong những ngân hàng Singapore có sự hiện diện lâu đời tại Việt Nam. Ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 với văn phòng đại diện, trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên mở chi nhánh tại TP.HCM vào năm 1995.

Năm 2018, UOB Việt Nam chính thức hoạt động dưới mô hình ngân hàng con 100% vốn nước ngoài. Sau thương vụ tiếp nhận mảng ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam, UOB đã mở rộng đáng kể quy mô hoạt động, nâng tổng số chi nhánh lên 5 điểm giao dịch tại Hà Nội và TP.HCM.