Chủ khu resort trăm triệu đồng/đêm Six Senses Ninh Van Bay lãi lớn

Doanh thu và lợi nhuận quý II của Ninh Vân Bay đồng loạt tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 678 tỷ đồng.

Ninh Vân Bay hiện là đơn vị khai thác và vận hành khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Van Bay tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Six Senses.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh khởi sắc khi doanh thu thuần đạt hơn 149 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác đều tăng, mức tăng này thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.

Kết quả, Ninh Vân Bay ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng tới 79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 45 tỷ đồng , tăng 76%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận 297 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 69 tỷ đồng , tăng 68%. Đây là mức lợi nhuận 6 tháng cao nhất trong hơn một thập niên kinh doanh gần đây của doanh nghiệp.

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 2 quý gần nhất, trên báo cáo tài chính của Ninh Vân Bay hiện vẫn còn khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm với giá trị lên tới 678 tỷ đồng đến cuối quý II năm nay.

NINH VÂN BAY LÃI LỚN TRONG 2 QUÝ ĐẦU NĂM 2026 Kết quả kinh doanh gần đây của Ninh Vân Bay. Nguồn: BCTC DN. Nhãn III/2024 IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu Tỷ đồng 109 89 120 116 130 101 148 149 Lợi nhuận sau thuế

16 -2.4 23 19 26 1.5 36 33

Trước đó, doanh nghiệp này từng ghi nhận lỗ lũy kế 689 tỷ đồng vào năm 2017. Con số này có thời điểm tăng lên hơn 743 tỷ trong năm 2022 trước khi giảm dần về mức hiện tại. Trong gần một thập kỷ qua, lỗ lũy kế của Ninh Vân Bay liên tục dao động quanh ngưỡng 700 tỷ đồng , trở thành nguyên nhân khiến cổ phiếu NVT thuộc diện bị cảnh báo.

Trong văn bản giải trình gửi HoSE, Ninh Vân Bay cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh và marketing nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu doanh thu, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại các khu nghỉ dưỡng.

Doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tại các thị trường quốc tế trọng điểm, tận dụng xu hướng gia tăng các đường bay quốc tế đến Khánh Hòa và Lâm Đồng để thu hút thêm khách nước ngoài. Song song đó, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo phòng nghỉ nhằm nâng cao chất lượng lưu trú.

Ninh Vân Bay hiện là đơn vị khai thác và vận hành khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Van Bay tại Nha Trang (Khánh Hòa), đồng thời sở hữu và vận hành Ana Mandara Villas Resort & Spa tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Công ty cũng đang lên kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của dự án Six Senses Ninh Van Bay và dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4 ha.

Trong danh mục tài sản của doanh nghiệp, Six Senses Ninh Van Bay được xem là nguồn đóng góp doanh thu chủ lực. Khu nghỉ dưỡng này có quy mô khoảng 55 ha đất thuê trên đảo cùng 95 ha mặt nước biển và hiện áp dụng mức giá phòng dao động từ khoảng 17 triệu đồng đến 183 triệu đồng mỗi đêm, tùy loại hình lưu trú.