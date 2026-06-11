Tập đoàn khách sạn Radisson tăng tốc tại Việt Nam, 'quyết đấu' Marriott, IHG

Sau Marriott và IHG, Radisson trở thành cái tên tiếp theo công bố kế hoạch mở rộng quy mô tại Việt Nam với hàng loạt dự án khách sạn và nghỉ dưỡng.

Radisson Hotel Group hiện có 14 khách sạn với hơn 3.100 phòng đang vận hành và phát triển tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng sang nhiều địa phương. Ảnh: Red Radisson.

Tập đoàn khách sạn Radisson Hotel Group cho biết đang tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam với nhiều dự án mới được khai trương và ký kết trong giai đoạn 2025-2026.

Theo doanh nghiệp, tập đoàn hiện quản lý và vận hành 14 khách sạn với hơn 3.100 phòng tại Việt Nam. Danh mục này trải dài từ Hà Nội, Hạ Long đến các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển như Hồ Tràm, Vũng Tàu và Vịnh Vân Phong.

Ông Ramzy Fenianos, Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Radisson Hotel Group, cho biết Việt Nam đang là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn tại Đông Nam Á nhờ tăng trưởng du lịch, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nhu cầu đối với các cơ sở lưu trú quốc tế.

Trong năm 2025, 2 dự án khách sạn gồm Radisson Resort Mui Ne và Radisson Blu Hotel Ha Long Bay đã lần lượt đi vào hoạt động. Đáng chú ý, khách sạn tại Hạ Long có quy mô 352 phòng, là dự án chuyển đổi thương hiệu đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, Radisson Hotel Westlake Hanoi được ký kết hồi tháng 3/2025. Dự án gồm 182 phòng, nằm trong tổ hợp đa chức năng tại khu vực Hồ Tây. Theo doanh nghiệp, dự án đã hoàn thành phần hầm và đưa vào vận hành khu nhà mẫu.

Cùng năm, Radisson cũng bổ sung một dự án resort tại Hồ Đồng Mô với quy mô 108 phòng. Khu nghỉ dưỡng được phát triển trên một đảo nằm giữa hồ Đồng Mô và đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế ý tưởng.

Trong năm 2026, tập đoàn này đã ký kết thêm hai dự án mới tại Vũng Tàu với tổng công suất 430 phòng, trong đó có thương hiệu Park Inn by Radisson lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Ngoài ra, Radisson Collection Hotel Ha Long đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng sau khi hoàn thành phần kết cấu chính. Một số dự án khác tại Hồ Tràm và Vịnh Vân Phong cũng tiếp tục nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn.

Theo Radisson Hotel Group, việc mở rộng danh mục dự án tại Việt Nam nằm trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp tại Đông Nam Á, tập trung vào các thị trường du lịch và nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển trong những năm tới.

Cuộc đua mở rộng hiện diện tại Việt Nam đang "nóng" lên trong ngành khách sạn quốc tế.

Marriott International, IHG Hotels & Resorts, Accor và nhiều thương hiệu nước ngoài khác đều đặt mục tiêu tăng số lượng khách sạn trong những năm tới, đặc biệt tại các thị trường nghỉ dưỡng ven biển và các đô thị lớn.

Điều này phản ánh kỳ vọng của các nhà vận hành quốc tế vào tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam trong trung và dài hạn.