Marriott sắp khai trương 4 khách sạn, phát triển thêm hơn 50 dự án

Tập đoàn khách sạn Marriott International cho biết thị trường Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý I.

Tập đoàn Marriott đang phát triển thêm 50 dự án tại Việt Nam. Ảnh: JW Mariott Saigon.

Theo báo cáo kinh doanh quý I, Marriott hiện vận hành 32 cơ sở lưu trú với hơn 9.900 phòng, thuộc 11 thương hiệu, tại 10 thành phố ở Việt Nam. Tập đoàn này cũng đang có hơn 50 khách sạn trong kế hoạch phát triển tại thị trường trong nước.

"Chúng tôi đã tăng gấp 3 số lượng khách sạn từ năm 2022 cho đến nay. Con số này cho thấy sự tăng trưởng rất nhanh của thị trường Việt Nam và tiềm năng phát triển trong tương lai", bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, Giám đốc Marketing tại Marriott International Việt Nam nói với Tri Thức - Znews.

Bà Lan chia sẻ thêm Marriott đánh giá Việt Nam là thị trường ít bị ảnh hưởng bởi các biến động của kinh tế thế giới tại APEC. Vì vậy, tập đoàn khách sạn Mỹ tự tin vào một bức tranh tươi sáng của du lịch Việt Nam.

Lãnh đạo tập đoàn khách sạn tin tưởng vào bức tranh tươi sáng của thị trường Việt Nam. Ảnh: Marriott.

Trong quý đầu năm, thị trường Việt Nam ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 73,7%, tăng 10 điểm % so với cùng kỳ năm trước và vượt 4 điểm % kế hoạch đề ra. Giá phòng trung bình (ADR) tăng 17,5%, trong khi RevPAR của khối khách sạn được quản lý tăng 19,2%.

Marriott cho biết các thị trường khách chính của hệ thống tại Việt Nam hiện gồm khách nội địa, chiếm 25,1% tổng số đêm lưu trú, tiếp theo là Hàn Quốc (17,3%), Mỹ (13,2%) và Trung Quốc (11%).

Đáng chú ý, Phú Quốc đang trở thành một trong những trọng điểm mở rộng của Marriott tại Việt Nam. Trong năm 2026, tập đoàn dự kiến đưa vào hoạt động hai khách sạn mới tại Hòn Thơm gồm Moxy Phu Quoc và Fairfield by Marriott Phu Quoc.

Ngoài Phú Quốc, Marriott cũng dự kiến khai trương Marriott Executive Apartments Danang, Han River trong quý III và Hoi An Marriott Resort & Spa vào quý IV.

Song song với kế hoạch mở mới, Marriott đang đẩy mạnh hợp tác với các chủ đầu tư lớn tại Việt Nam thông qua các thỏa thuận đa dự án. Trong đó, tập đoàn đã ký hợp tác phát triển 10 khách sạn cùng Sun Group với khoảng 4.500 phòng trong giai đoạn 2027-2030, đồng thời đưa các thương hiệu W Hotels và Moxy Hotels lần đầu gia nhập thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Marriott cũng hợp tác với Masterise Group để phát triển 4 dự án với khoảng 1.900 phòng, bao gồm sự xuất hiện của thương hiệu The Ritz-Carlton tại TP.HCM. Một thỏa thuận khác với Vinpearl sẽ phát triển hai khách sạn mang thương hiệu The Ritz-Carlton và Marriott Hotel tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.