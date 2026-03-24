Lãnh đạo Marriott International: 'Thị trường Việt Nam đang bùng nổ'

Sau chuyến thăm thị trường Việt Nam dịp đầu năm, lãnh đạo khu vực Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines của Marriott International càng thêm tự tin về tình hình kinh doanh trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác đến Việt Nam sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Duke Nam - Phó chủ tịch Khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, Tập đoàn Marriott International - dành thời gian trò chuyện cùng Tri Thức - Znews ngay tại khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera (TP.HCM).

Ông chia sẻ bản thân đã gắn bó cùng Marriott International hơn 25 năm qua các thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và tiếp tục mở rộng sang tiếp quản thị trường Việt Nam từ tháng 7/2024.

Vị lãnh đạo cho rằng mình rất may mắn vì được trải nghiệm giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của thị trường khách sạn - nghỉ dưỡng Việt Nam. Hiện, đây cũng chính là thị trường bùng nổ nhất khu vực của Marriott International với tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Một thị trường tăng trưởng vượt trội

- Chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với Tri Thức - Znews. Sau khi làm việc tại nhiều thị trường trọng điểm của Marriott International ở châu Á, ông đánh giá như thế nào về Việt Nam?

- Tôi thấy mình thực sự may mắn khi tiếp quản thị trường Việt Nam đúng vào giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Mọi người hay đùa tôi có "số hưởng", vì những gì hay ho, sôi động nhất của thị trường này dường như đều hội tụ đúng vào thời điểm tôi bắt đầu nhiệm kỳ tại đây.

Việt Nam là một thị trường đang bùng nổ. Dòng tiền từ khắp nơi trên thế giới đổ về tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Riêng về nghỉ dưỡng, nơi đây cũng sở hữu lợi thế địa lý đặc biệt với đường bờ biển dài và những thành phố đẹp như Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang.

Ông Duke Nam - Phó chủ tịch Khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, Tập đoàn Marriott International.

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy hệ thống khách sạn của Marriott International tại Việt Nam đang tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, chỉ số RevPAR (doanh thu trên mỗi phòng sẵn có) trong năm 2025 đã tăng vọt tới 25,5% so với 2024 - đây là một con số rất ấn tượng.

Đà tăng trưởng đó đang tiếp tục kéo dài sang năm nay. Quý I/2026 ghi nhận dấu hiệu tích cực so với cùng kỳ năm 2025.

- Chúc mừng ông và đội ngũ tại Việt Nam. Nếu so sánh tốc độ tăng trưởng này của Marriott International tại Việt Nam và các thị trường khác trong khu vực thì sao?

- Tôi có thể khẳng định Việt Nam đang tăng trưởng hàng đầu trong khu vực. Năm ngoái, chúng tôi cạnh tranh sát sao với thị trường Nhật Bản. Là quốc gia cuối cùng phục hồi sau đại dịch Covid-19, Nhật Bản tăng trưởng khá ấn tượng trong năm 2025, nhưng thật ngạc nhiên khi Việt Nam tăng trưởng đến 25,5%, cao hơn Nhật Bản.

Cần lưu ý rằng đà tăng trưởng của Nhật Bản đạt được trên nền tảng thấp của 2024, nhưng Việt Nam thì khác, chúng ta thực sự tăng trưởng vượt bậc từ một con số kỷ lục trước đó. Tôi tin đà tăng hai chữ số này sẽ duy trì bền vững trong 3-5 năm tới, bởi còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng.

Tôi nghĩ các khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đang được biết đến nhiều hơn trên thế giới, với ngày càng nhiều chuyến bay đến Việt Nam từ Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc... Như với người Hàn Quốc chúng tôi, Thái Lan từng là điểm đến số một, nhưng bây giờ là Việt Nam.

- Ông nghĩ điều gì đang làm nên thành công của tập đoàn tại Việt Nam?

- Sự tăng trưởng RevPAR được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ tốc độ phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung, đến khả năng quản lý doanh thu và sự hấp dẫn của chương trình Marriott Bonvoy của chúng tôi.

Theo Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước và lập kỷ lục mới, nhờ sự tăng trưởng của các thị trường trọng điểm như Trung Quốc (+41%) và Ấn Độ (+49%).

Kết hợp với sự bùng nổ của du lịch nội địa, chúng tôi đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gia tăng tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

Tại thị trường nội địa, chúng tôi cũng bản địa hóa trang web để toàn bộ quy trình đặt phòng đều có sẵn bằng tiếng Việt, đồng thời tạo ra những "Khoảnh khắc Marriott Bonvoy" độc đáo cho khách hàng Việt Nam.

Một ví dụ điển hình là hợp tác cùng ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn, theo đó các hội viên Marriott Bonvoy có thể đổi điểm để được độc quyền vào xem hậu trường sound-check và concert của anh ấy.

Hơn 50 dự án đang triển khai khắp Việt Nam

- Giữa một thị trường đầy cơ hội như Việt Nam, rõ ràng không chỉ Marriott International mà các đối thủ Hilton, IHG cũng đang tích cực mở rộng hiện diện. Ông có lo ngại về rủi ro dư cung trong những năm tới không?

- Đúng là nguồn cung khách sạn tại Việt Nam đang tăng trưởng chưa từng có, nhưng tôi cho rằng đây là sự bù đắp cần thiết cho giai đoạn thiếu hụt trước đó. Hãy nhìn vào TP.HCM, hai năm qua hầu như không có khách sạn mới nào lớn. Ở Hà Nội thì chỉ có vài dự án mới. Xu hướng hiện nay là chuyển dịch sang các thành phố cấp 2, cấp 3 vì quỹ đất ở trung tâm các thành phố lớn không còn nhiều và chi phí quá cao.

Vì vậy tôi không quá lo lắng về nguồn cung tương lai. Nhu cầu sẽ tăng trưởng kịp để lấp đầy lượng phòng mới. Tương tự việc bạn mở một cửa hàng riêng lẻ thì ít người để ý, nhưng nếu có 10 cửa hàng cùng mở thì nơi đó sẽ trở thành một khu phố mua sắm thu hút khách hàng. Thành phố càng nhiều khách sạn quốc tế thì càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Tôi nghĩ TP.HCM vẫn cần thêm lượng lớn khách sạn nữa nếu so với Tokyo, Seoul hay Singapore.

Quan trọng hơn, sự gia tăng phòng nghỉ luôn song hành cùng đột phá về hạ tầng. Các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng sân bay Nội Bài, hay tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang giúp việc tiếp cận du lịch dễ dàng hơn bao giờ hết. Những tổ hợp phức hợp phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc cũng sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ sự kiện toàn cầu.

Một điểm tựa vững chắc khác chính là nguồn khách nội địa. Ngay cả khi lượng khách quốc tế đạt mức kỷ lục vào năm 2025, du lịch nội địa vẫn chiếm gần một nửa tổng doanh thu du lịch của Việt Nam. Với mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế toàn cầu. Và do đó, Việt Nam không chỉ có tiềm năng duy trì một ngành du lịch nội địa mạnh mẽ mà còn trở thành nguồn cung khách quan trọng cho toàn khu vực.

Ông Duke Nam tự tin với kế hoạch mở rộng của Marriott International tại Việt Nam trong thời gian tới.

- Vậy trong giai đoạn tới, Marriott International sẽ tiếp tục mở rộng tại Việt Nam như thế nào? Liệu có sự xuất hiện của thương hiệu mới nào không?

- Tính đến cuối năm 2025, Marriott International vận hành 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, với tổng số 9.909 phòng, thuộc 12 thương hiệu.

Và với hơn 50 dự án đang được triển khai trên toàn quốc, Marriott dự kiến mở rộng đáng kể trên khắp cả nước trong những năm tới, mang dịch vụ khách sạn đẳng cấp thế giới đến những điểm đến mới hấp dẫn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự mở rộng của chúng tôi là mối quan hệ bền chặt với các chủ đầu tư và nhà phát triển địa phương.

Đầu năm nay, chúng tôi đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Masterise Group cho 4 khách sạn với tổng cộng gần 1.900 phòng, bao gồm The Ritz-Carlton, Saigon và The Ritz-Carlton Residences, Saigon.

Và gần nhất, chúng tôi cũng đã công bố thỏa thuận với Sun Group, theo đó từ nay đến 2030 sẽ có thêm 10 khách sạn, đưa hai thương hiệu mới là W Hotels và Moxy Hotels đến Việt Nam, nâng tổng số phòng khách sạn của chúng tôi lên gần 4.500 phòng.

Riêng trong năm nay, chúng tôi sẽ khai trương thêm một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng... Đặc biệt, năm 2027 sẽ là cột mốc bùng nổ của Marriott International tại Phú Quốc với việc khai trương đồng loạt 5 khách sạn quy mô lớn. Có vẻ sắp tới chúng tôi sẽ rất bận rộn đấy!

- Thị trường cũng sẽ rất mong chờ những khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới từ Marriott International. Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị và đầy cảm hứng hôm nay!