Các thương hiệu cùng Sun Group kiến tạo ‘thành phố khách sạn’ Phú Quốc

Accor, Hilton Worldwide, Marriott International, Lotte lần đầu quy tụ trong tổ hợp đô thị - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Sáng 28/1, Sun Group khởi công xây dựng khu đô thị Bãi Đất Đỏ - dự án được kỳ vọng tháo gỡ bài toán hạ tầng lưu trú cao cấp cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.

Được đầu tư 64.000 tỷ đồng với quy mô 6.500 phòng lưu trú 5 sao, khu đô thị Bãi Đất Đỏ được kiến tạo như “thành phố khách sạn” đúng nghĩa - hệ sinh thái lưu trú lý tưởng tại Việt Nam, khi hội tụ 13 thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp đến từ 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu, với nhiều cái tên lần đầu đặt chân đến Việt Nam.

Nghỉ dưỡng kiểu “thời trang cao cấp” và “chiều sâu văn hóa”

Sau 2 thương hiệu khách sạn bắt tay Sun Group là Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (Bãi Kem) và Premier Village Phu Quoc Resort (Mũi Ông Đội), Accor tiếp tục đa dạng hóa bản đồ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc khi đưa đến Bãi Đất Đỏ MGallery - dòng khách sạn boutique tôn vinh tính bản địa.

13 thương hiệu khách sạn lớn đổ bộ Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc để phục vụ APEC 2027. Ảnh phối cảnh.

MGallery được phát triển như “tác phẩm độc bản”, mỗi dự án là câu chuyện riêng gắn với bản sắc địa phương. Trái ngược vẻ trầm lắng của MGallery, SO/ mang tinh thần trẻ trung, táo bạo và hơi thở thời trang cao cấp. SO/ được định hình bởi “DNA” giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật và kiến trúc mang dấu ấn Pháp - mảnh ghép mới mẻ cho diện mạo du lịch Phú Quốc.

SO/ mang đến làn gió mới cho du lịch Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

Phú Quốc từng được Hilton Worldwide lựa chọn là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam để giới thiệu thương hiệu cao cấp Curio Collection by Hilton với khách sạn La Festa Phu Quoc tại thị trấn Hoàng Hôn. Tập đoàn sẽ xuất hiện tại Phú Quốc với Hilton Hotels & Resorts, thương hiệu phục vụ khách MICE và du lịch cao cấp, DoubleTree by Hilton, và Conrad - cái tên gắn với giới lãnh đạo, doanh nhân và đoàn công vụ quốc tế.

Nhiều thương hiệu lớn quy tụ về Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

Hệ khách sạn cao cấp phục vụ sự kiện và đoàn khách cấp cao

Sau dấu ấn tại đảo ngọc với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và dự án tương lai như Luxury Collection Hon Thom và Ritz Carlton Reserve Hon Thom, Marriott Internationaldự kiến đưa đến Bãi Đất Đỏ những cái tên nổi bật.

Marriott International dự kiến đưa đến Bãi Đất Đỏ những cái tên lớn. Ảnh phối cảnh.

Trong đó,W Hotels đại diện cho dòng khách sạn cao cấp với thiết kế táo bạo, nổi bật bởi không gian WET Deck sôi động và các WOW Suites mang tính biểu tượng, hướng đến nhóm khách sành điệu, giới sáng tạo và sự kiện đậm dấu ấn phong cách.

Marriott Hotels - thương hiệu cốt lõi giữ vai trò trụ cột ở phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ khách công vụ, MICE và sự kiện chính trị và ngoại giao lớn như APEC, với hệ thống hội nghị quy mô, tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt và yêu cầu an ninh theo thông lệ quốc tế.

Westin đại diện cho triết lý “well-being” đặc trưng của Marriott, nổi bật với tiện ích chăm sóc sức khỏe như Heavenly Bed và Heavenly Spa. Thương hiệu phù hợp lưu trú dài ngày, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của đoàn khách hội nghị và đối ngoại.

Westin là một trong những thương hiệu nổi bật xuất hiện tại Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, Le Méridien mang màu sắc phong cách sống cao cấp, được xây dựng trên tinh thần nghệ thuật sống “chic” kế thừa từ Air France - đơn vị sáng lập thương hiệu. Le Méridien hướng đến nhóm khách có học thức, gu thẩm mỹ tinh tế, yêu nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh sự hiện diện của thương hiệu khách sạn danh tiếng từ phương Tây, Phú Quốc lần đầu chào đón thương hiệu lưu trú cao cấp hàng đầu thuộc Tập đoàn Lotte. Với kinh nghiệm vận hành chuỗi khách sạn hạng sang tại nhiều trung tâm chính trị - kinh tế của châu Á, Lotte được xem là “bảo chứng” cho năng lực tổ chức, vận hành và phục vụ đoàn khách cấp cao tại các sự kiện có yêu cầu khắt khe.

Sự hội tụ của hàng loạt thương hiệu khách sạn hàng đầu tại khu đô thị Bãi Đất Đỏ không chỉ cho thấy sức hút của Phú Quốc, mà tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của Sun Group trong kiến tạo hạ tầng lưu trú cao cấp tại Việt Nam. Nếu Marriott hay Hilton được biết đến như “đế chế vận hành” với hàng chục thương hiệu khách sạn, thì tại Việt Nam, Sun Group nổi lên ở vai trò nhà kiến trúc hệ sinh thái, dẫn dắt quy hoạch, đầu tư và lựa chọn thương hiệu trong hệ quy chiếu phát triển thống nhất. Khi Bãi Đất Đỏ thành hình, “trục lưu trú mang tính biểu tượng” tựa như Orchard Road (Singapore) sẽ xuất hiện, trở thành giao lộ của thương hiệu xa xỉ và sự kiện lớn, đưa Phú Quốc bước vào nhóm điểm đến thượng lưu trên bản đồ du lịch thế giới.