Good Travel cùng Marriott Bonvoy tái định nghĩa du lịch có chủ đích

Chương trình Good Travel mang đến gần 100 trải nghiệm theo chủ đề cộng đồng và môi trường dành cho du khách, triển khai tại gần 80 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam và APEC.

Từ tháng 3, Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) (APEC) đưa chương trình trải nghiệm Good Travel thuộc Marriott Bonvoy quay lại Việt Nam.

Đây là chương trình được triển khai tại gần 80 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở 12 quốc gia trong khu vực APEC. Chương trình tuyển chọn những hoạt động trải nghiệm dành cho khách du lịch mong muốn tìm hiểu sâu về văn hóa bản địa, đồng thời tạo tác động tích cực đến cộng đồng và hệ sinh thái.

Ông John Toomey - Giám đốc thương mại của khu vực APEC, Marriott International - cho biết: “Chương trình Good Travel cùng Marriott Bonvoy được nâng cấp nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho khách lưu trú. Du khách ngày nay tìm kiếm trải nghiệm có chủ đích. Họ muốn tìm hiểu sâu hơn và thực sự cảm nhận bản sắc độc đáo của từng điểm đến. Good Travel cùng Marriott Bonvoy cũng nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc kết nối con người thông qua sức mạnh của du lịch, đồng hành cùng cộng đồng và gìn giữ môi trường địa phương”.

Các trải nghiệm của Good Travel tại Việt Nam

Ở Việt Nam, du khách quan tâm đến môi trường và cộng đồng có thể tham gia 9 trải nghiệm thuộc chương trình Good Travel, gồm 6 hoạt động về môi trường và 3 hoạt động về cộng đồng, được tổ chức tại 5 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott International.

Tại Sheraton Hanoi Hotel, du khách có thể tham gia workshop kéo dài 2 tiếng về tái chế và sáng tạo từ vải thừa. Hoạt động được tổ chức cùng VUN Art nhằm giới thiệu phương pháp “upcycling” - biến vải thừa thành vật dụng hữu ích hoặc tác phẩm nghệ thuật, đồng thời góp phần hỗ trợ nghệ nhân khuyết tật tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để du khách lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và sự bền bỉ của người thợ thủ công.

Du khách trải nghiệm sáng tạo vật dụng mới bằng vải vụn tại Sheraton Hanoi Hotel.

Tại Sheraton Grand Danang Beach Resort and Spa, chương trình Bright Futures được triển khai cùng Mái ấm Hoa Mai Đà Nẵng, mang đến cho du khách cơ hội tham gia hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Du khách có thể đồng hành cùng các em nhỏ thông qua hoạt động học tập, vui chơi hoặc sáng tạo nghệ thuật. Những tương tác này không chỉ giúp các em phát triển kỹ năng và sự tự tin, mà còn góp phần hỗ trợ hoạt động thường nhật của mái ấm.

Trong khi đó, Renaissance Riverside Hotel Saigon mang đến workshop tái chế xà phòng “Soaps for smiles”. Du khách được tìm hiểu quy trình tái chế xà phòng đã qua sử dụng thành bánh xà phòng mới đảm bảo vệ sinh. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động được quyên góp cho Operation Smile - tổ chức phi lợi nhuận chuyên thực hiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật hở môi và hở hàm ếch.

Tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort, du khách yêu thiên nhiên có thể tham gia hoạt động tìm hiểu phương pháp làm vườn bền vững và thu hoạch dừa có trách nhiệm, không phát sinh rác thải. Dưới sự hướng dẫn từ đội ngũ cảnh quan của khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ được giới thiệu về phương pháp bảo tồn hệ thực vật địa phương thông qua kỹ thuật truyền thống.

Hoạt động thu hoạch dừa không phát sinh rác thải tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort.

Bên cạnh đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort and Spa mang đến nhiều trải nghiệm khám phá hệ sinh thái đảo. Du khách có thể tham gia các hoạt động như phục hồi san hô, tìm hiểu sinh học biển hoặc khám phá khu vườn JW Garden cùng đội ngũ làm vườn của khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, hành trình đạp xe có hướng dẫn đến xưởng nước mắm truyền thống cũng giúp du khách hiểu thêm về quy trình lên men tự nhiên của một trong những sản phẩm thủ công đặc trưng của Phú Quốc.

Trải nghiệm phục hồi và bảo vệ rạn san hô tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort and Spa.

Thông qua hoạt động mang tính tương tác và trải nghiệm thực tế thuộc chương trình Good Travel cùng Marriott Bonvoy, du khách sẽ tạo nên kết nối ý nghĩa và đóng góp tích cực cho địa phương.

Độc giả có thể tìm hiểu loạt trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho khách lưu trú tại website chính thức của Good Travel cùng Marriott Bonvoy.