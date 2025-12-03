Marriott chạm mốc 700 khách sạn ở châu Á - Thái Bình Dương

Tập đoàn khách sạn của Mỹ khai trương khách sạn thứ 700 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Cần Thơ.

Tập đoàn khách sạn Mỹ tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: M.I.

Khách sạn Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection vừa chính thức mở cửa đón khách, trở thành khách sạn thứ 700 của Tập đoàn Marriott International tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc).

Đây cũng là khách sạn thứ 2 thuộc thương hiệu Autograph Collection tại Việt Nam.

“Việc chào đón khách sạn thứ 700 trong khu vực APEC là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự tin tưởng mà các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng dành cho Marriott”, ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc), chia sẻ.

Vị lãnh đạo nói thêm Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của tập đoàn.

"Với sự ra mắt của Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection, chúng tôi tiếp tục củng cố định hướng mở rộng sự hiện diện một cách có chiến lược tại những điểm đến mới giàu tiềm năng phát triển ngoài các trung tâm thành phố lớn", ông Rajeev Menon nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.

Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực, đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch và dịch vụ quan trọng tại châu Á -Thái Bình Dương.