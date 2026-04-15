Thí điểm check-in, ký gửi hành lý bay ngay tại khách sạn ở Phú Quốc

Cảng HKQT Phú Quốc được Sun Group tiếp quản vận hành từ đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin từ Sun Group, nhằm nâng cao trải nghiệm thuận tiện cho hành khách, từ ngày 17/4, Cảng HKQT Phú Quốc sẽ triển khai mô hình làm thủ tục hàng không ngay tại khách sạn.

Theo đó, hành khách có thể hoàn tất check-in, nhận thẻ lên máy bay trước khi ra sân bay; hành lý ký gửi được tiếp nhận tại khách sạn và vận chuyển thẳng đến sân bay để kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai tại khách sạn La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, dành cho hành khách của Sun PhuQuoc Airways.

Đặc biệt, khách lưu trú trong khu vực Sunset Town và Bãi Khem cũng có thể sử dụng dịch vụ tại hai khách sạn này. Mô hình dự kiến được mở rộng trong thời gian tới, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch hơn cho hành khách thay vì phải đến sân bay từ sớm.

Song song, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc với quy mô hơn 1.050 ha cũng đang được Sun Group triển khai cấp tập. Hiện tại, kết cấu phần thô nhà ga T2 đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái. Nhà ga VIP đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%, cho thấy tiến độ thi công vượt kỳ vọng và đang tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Khi hoàn thành, công suất sân bay dự kiến đạt 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách trong dài hạn. Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh của du lịch, đồng thời phục vụ các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Theo thống kê, trong quý I, Cảng HKQT Phú Quốc phục vụ hơn 2,27 triệu lượt hành khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt cất hạ cánh đạt gần 13.800 chuyến, tăng 153%.

Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận ở cả hai phân khúc nội địa và quốc tế. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt hơn 1,07 triệu lượt. Các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt ở phân khúc quốc tế, trong khi trục nội địa TP.HCM - Phú Quốc duy trì tỷ trọng lớn trong tổng lưu lượng.