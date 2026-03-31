Dự án phục vụ APEC ở Phú Quốc nguy cơ chậm tiến độ

Sun Group cho biết tình trạng "khát dầu" đang ảnh hưởng tiến độ các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc, đồng thời kiến nghị ưu tiên nguồn nhiên liệu và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu nhiên liệu và vật liệu. Ảnh: Sun Group.

Chia sẻ tại toạ đàm tổ chức ngày 31/3, bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc Khối giải trí - nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group cho biết các công trình do tập đoàn triển khai bao gồm tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, tuyến ĐT 975, đại lộ APEC và tuyến tàu điện đô thị đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công.

Tuy nhiên, hiện nhiều dự án chỉ được cung ứng khoảng 10-30% nhu cầu dầu diesel của máy móc nên buộc phải thi công cầm chừng.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng 30-40% so với dự toán cũng làm chi phí phát sinh lớn, trong khi đặc thù mỗi công trường chỉ dự trữ nhiên liệu trong 3-5 ngày, dễ dẫn đến gián đoạn ca kíp và chậm tiến độ.

Đáng chú ý, các dự án phục vụ APEC 2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi chỉ còn 2 tháng thuận lợi của mùa khô và yêu cầu tiến độ rất gấp.

"Tình trạng khát dầu không chỉ làm gia tăng chi phí mà còn đặt ra nguy cơ chậm tiến độ trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới các công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng, mang tính đối ngoại và uy tín quốc gia", bà Nguyện nhấn mạnh.

Trước áp lực này, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công cho các công trình phục vụ APEC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính quốc gia. Đồng thời, địa phương và chủ đầu tư Sun Group cũng đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó như nhanh chóng làm việc với các đơn vị cung ứng, tổ chức nguồn cung nhiên liệu, thậm chí chỉ định đầu mối cung cấp dầu để bảo đảm không gián đoạn thi công.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng tập hợp thống kê các chi phí phát sinh từ các nhà thầu, qua đó kiến nghị và đề xuất tới cơ quan quản lý về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá trị hợp đồng các dự án, gói thầu phục vụ hội nghị APEC theo tình hình thực tế.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, Sun Group kiến nghị cơ quan quản lý cần có cơ chế ưu tiên về nguồn cung nhiên liệu với mức giá được kiểm soát đối với các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong giai đoạn tăng tốc vào những tháng cuối cùng của mùa khô Phú Quốc.

Cùng với đó là ưu tiên thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Theo lãnh đạo Sun Group, dù không liên quan trực tiếp đến giá xăng dầu, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hiện vẫn đang chậm trễ so với yêu cầu, trong bối cảnh tiến độ các công trình chỉ còn khoảng 9 tháng để hoàn thiện.

"Nếu công tác giải phóng mặt bằng chậm, cộng với những tác động khó lường của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và cơn bão xăng dầu, nguy cơ vỡ tiến độ các dự án APEC rất có thể xảy ra", bà Nguyện nhấn mạnh.

Dù vậy, chủ đầu tư này cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, tận dụng tối đa lợi thế hệ sinh thái để góp phần ổn định hoạt động du lịch - hàng không và đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm APEC 2027 tại Phú Quốc.