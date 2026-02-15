Đề xuất dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Bộ Tài chính đề xuất cho An Giang thí điểm dùng quỹ đất lấn biển thanh toán dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC, tháo gỡ vướng mắc pháp lý về định giá và sử dụng quỹ đất.

Đại công trường gần 22.000 tỷ ở Phú Quốc phục vụ APEC sau nửa năm thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong dự thảo Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT của Chính phủ đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tỉnh An Giang thí điểm sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Các khu vực biển này đã có định hướng nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển trong Quy hoạch chung Phú Quốc.

Giá trị dự kiến của quỹ đất hình thành sau khi lấn biển sẽ được xác định trên cơ sở bảng giá đất của khu vực đất liền liền kề và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh An Giang ban hành theo quy định. Trường hợp không thể áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, việc xác định sẽ thực hiện theo phương pháp định giá đất cụ thể.

Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 28/2/2027.

Theo Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang đề xuất sử dụng khu đất lấn biển - hiện trạng là mặt biển đã được quy hoạch lấn biển - để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng khu vực biển để hình thành quỹ đất thanh toán cho dự án BT, cũng như chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng để xác định giá trị quỹ đất này. Vì vậy, việc thanh toán bằng quỹ đất lấn biển hiện chưa đủ căn cứ thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh An Giang đã kiến nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết riêng nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Mục tiêu của nghị quyết nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc về việc xác định giá trị đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, trong đó có các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần phát triển kinh tế.

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC đã được HĐND tỉnh An Giang thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng BT tại đặc khu Phú Quốc vào tháng 11/2025.

Công trình có quy mô khoảng 16 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 21.860 tỷ đồng , bao gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng cùng công viên cảnh quan. Đây sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động chính của Hội nghị APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc.

Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn hạ tầng mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao năng lực tổ chức hội nghị, sự kiện quy mô lớn và thúc đẩy phát triển du lịch MICE.

Sau APEC 2027, công trình sẽ tiếp tục được khai thác phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và triển lãm theo định hướng hiện đại, hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững.