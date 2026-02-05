Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ổn định vĩ mô tại Hội nghị APEC 2026

Tham dự Hội nghị APEC 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh vai trò chính sách tài khóa, tiền tệ.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dẫn đầu. Ảnh: MOF.

Trong hai ngày 4-5/2, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Hội nghị do ông Liao Min, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc chủ trì trong bối cảnh Trung Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC năm 2026.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế thế giới, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế và các nền kinh tế thành viên APEC đã cập nhật những biến động của kinh tế, thương mại và tài chính toàn cầu cũng như khu vực, đồng thời phân tích các tác động đối với các nền kinh tế APEC.

Trước bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng và triển vọng tăng trưởng chậm lại, APEC nhấn mạnh nhu cầu duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, đáng tin cậy, đồng thời khẳng định vai trò của hợp tác đa phương thông qua các tổ chức tài chính quốc tế trong khu vực như một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Tại hội nghị, Trung Quốc đã báo cáo các chủ đề ưu tiên và kế hoạch công tác trong năm APEC 2026. Với chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng chung", Trung Quốc xác định 4 trọng tâm ưu tiên thảo luận trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 gồm: chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; tài chính cho hạ tầng số; cơ hội và tiếp cận tài chính cho mọi người; và đối thoại với các tài năng tài chính trẻ.

Các ưu tiên này được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch Incheon, đã được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 tại Incheon (Hàn Quốc), qua đó phản ánh định hướng chung của các nền kinh tế APEC trong giai đoạn 2026-2030.

Trong 4 chủ đề ưu tiên, cơ chế đối thoại các tài năng tài chính trẻ là đề xuất mới của Trung Quốc, nhằm xây dựng một khuôn khổ chuyên biệt để thúc đẩy thảo luận, hợp tác và nâng cao năng lực cho thế hệ chuyên gia tài chính trẻ trong khu vực.

Theo đó, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ phối hợp với Viện Phát triển Tài chính châu Á - Thái Bình Dương (AFDI), Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), cùng các ngân hàng phát triển đa phương và tổ chức tài chính quốc tế, khởi động một chương trình tạo điều kiện cho việc giao lưu của các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính trên toàn khu vực APEC.

Bên cạnh các phiên thảo luận về các chủ đề ưu tiên, hội nghị cũng nghe cập nhật về các sáng kiến đang triển khai trong APEC và các khuyến nghị của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã nêu bật những thành tựu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2025, cập nhật các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của chính sách tài khóa và tiền tệ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Thứ trưởng cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình, thể hiện tư duy nhất quán và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam lấy đầu tư, phát triển con người làm nền tảng, từng bước nâng cao thu nhập hộ gia đình, tạo động lực tăng trưởng mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong dài hạn.

Đóng góp vào đề xuất thiết lập Chương trình Đối thoại của các tài năng tài chính trẻ trong APEC, Thứ trưởng nhận định việc xây dựng chương trình này như một cơ chế đối thoại chính sách và xây dựng năng lực là phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thời đại, đồng thời đưa ra một số đề xuất về đối tượng, chương trình đào tạo dự kiến, chủ đề đối thoại và cơ chế đánh giá hiệu quả của chương trình.

Bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc song phương với ông Liao Min.

Với vai trò chủ trì APEC 2027, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức APEC, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên trong việc tăng cường đối thoại chính sách, đóng góp tích cực vào các sáng kiến hợp tác của APEC, xây dựng một chương trình nghị sự tài chính cân bằng giữa ổn định và đổi mới, giữa tăng trưởng và bền vững, giữa lợi ích quốc gia và lợi ích chung của khu vực.

Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 năm 2026 tại Hong Kong - Trung Quốc.