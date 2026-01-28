Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống công trường dự án trọng điểm Phú Quốc

Sáng 28/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công và thăm, kiểm tra tiến độ thi công một số dự án quan trọng phục vụ APEC năm 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Báo cáo của tỉnh An Giang cho biết 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được Thủ tướng giao tỉnh An Giang triển khai thực hiện phân chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án). Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đối với các dự án có tỷ trọng vốn ngân sách lớn, qua đó tăng tốc khối lượng thực hiện và giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Dự kiến, hai dự án sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phục vụ APEC.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các công việc đang được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của Chính phủ, Thủ tướng.

Thủ tướng biểu dương Sun Group tích cực triển khai các dự án, góp phần triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có việc tiếp nhận, vận hành và đảm nhận vai trò quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa.

Nhấn mạnh đầu tư cho Phú Quốc không chỉ nhằm phục vụ Hội nghị APEC mà phải lâu dài, cơ bản, chiến lược, với tầm nhìn trăm năm, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các quy hoạch theo tầm nhìn này; thực hiện "5 hóa", "4 không" và "3 có" trong triển khai các dự án.

Lưu ý thêm một số nội dung, công việc cụ thể, Thủ tướng đề nghị quy hoạch, triển khai xây dựng các trục đường theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây tại Phú Quốc với quy mô 10 làn xe, sáng, xanh, sạch, đẹp; dự án đường bao biển với tinh thần lấn biển để tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không phải giải phóng mặt bằng nhiều và kết hợp hiệu quả các loại hình vận tải đường bộ, đường biển, hàng không.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, trong đó đồng ý chủ trương và giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Thủ tướng chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho các dự án nhanh gọn, đúng quy định pháp luật và nâng cao đời sống nhân dân; tiến hành ngầm hóa hạ tầng tại Phú Quốc; có giải pháp để bảo đảm vận hành thông suốt sân bay Phú Quốc trên tinh thần tối ưu hiệu quả và quản trị thông minh…