Tình trạng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thi công các dự án thành phần đang cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6.

Sân bay Long Thành đang chạy nước rút để "về đích" vào tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án (kỳ giữa tháng 1/2026) gửi Thủ tướng và Phó thủ tướng của Bộ Xây dựng, theo Báo Đồng Nai.

Đối với dự án thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước, đến nay, tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng.

Trong đó, công trình Trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính) đã hoàn thành xây dựng và các thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu hoàn thành công trình.

5 công trình còn lại đang tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu hoàn thành công trình và dự kiến hoàn thành trong tháng 1 hoặc tháng 2.

Với dự án thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng gồm: đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19/12/2025.

Hiện nay, các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện; phòng cháy, chữa cháy và hệ thống cáp trong tuynel ngầm và dự kiến hoàn thành trong tháng 2.

Cùng với đó, các hệ thống, thiết bị quản lý bay (trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng) đã cơ bản hoàn thành lắp đặt toàn bộ các thiết bị. Hiện nay, chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm đơn động, liên động và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.

Trong khi đó, tại dự án thành phần 4, các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; kỹ thuật thương mại mặt đất; các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến hoàn thành trong tháng 6.

Riêng dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, dự án thành phần quan trọng nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu.

Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, với dự án thành phần 2, chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cần tiếp tục khẩn trương tổ chức hoàn thành các hạng mục công trình còn lại, đặc biệt là hệ thống cáp trong tuynel ngầm và vận hành đơn động, liên động các hệ thống thiết bị để chuẩn bị phục vụ khai thác thương mại trong tháng 6.

Đối với dự án thành phần 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị thi công để tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình, nhất là đối với các gói thầu 4.8, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; 5.10, nhà ga hành khách.

Đây đều là các gói thầu có khối lượng công việc hoàn thiện rất lớn, nhất là gói thầu 5.10, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên vẫn có nguy cơ chậm so với tiến độ điều chỉnh.