Chính phủ ra chỉ đạo mới cho ACV về sân bay Long Thành

  • Thứ tư, 28/1/2026 15:41 (GMT+7)
Lãnh đạo Chính phủ lưu ý ACV phải thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản trong việc triển khai dự án để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. Bộ này cần kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu, các công trình thuộc dự án thành phần 4 để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6.

Với ACV, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3.

Doanh nghiệp này cần kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu số 4.8 và 5.10.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành cần khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 và thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hoá để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Vietnam Airlines được giao nhiệm vụ chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, hangar số 1 đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026.

Khẩn trương tổ chức nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng các công trình hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8) đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án.

Cần quán triệt triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "thành phố sân bay Long Thành".

Tình trạng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thi công các dự án thành phần đang cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6.

