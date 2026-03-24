Sân bay Phú Quốc ra sao sau 9 tháng thi công mở rộng?

Sau 9 tháng đi vào mở rộng, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đã đạt các mốc quan trọng như hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô.

Sân bay Phú Quốc vận hành song song với việc thi công mở rộng. Ảnh: Sun Group.

Sau 9 tháng thi công, dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo cập nhật mới nhất, hạng mục đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt khoảng 58% đối với lớp nền, trong khi lớp bê tông chất lượng cao đã bắt đầu thi công chỉ sau 4 tháng đắp nền. Dự kiến đến ngày 30/6, đường băng dài 3.300 m sẽ được hoàn thiện.

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3.

Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, công trình phục vụ các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao tại sự kiện APEC 2027 đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%.

Nhà ga T2 và đường cất hạ cánh số 2 đang được thi công khẩn trương. Ảnh: Sun Group.

Các hạng mục sân đỗ máy bay cũng đang được triển khai với tốc độ cao, trong đó một số khu vực đã hoàn thành toàn bộ, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu lượt hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, mà còn được kỳ vọng đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, góp phần đưa Đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và giao thương tầm khu vực.