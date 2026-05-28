Việt Nam - Thái Lan bàn chuyện quản lý phái sinh vàng, tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SEC Thái Lan đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm về quản lý, vận hành sản phẩm phái sinh vàng, tài sản mã hóa và các sản phẩm tài chính mới.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCK (ở giữa) và ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC Thái Lan (thứ 3 từ phải sang) tại buổi làm việc. Ảnh: SSC.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan, chiều 28/5, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 cơ quan quản lý thị trường vốn 2 nước đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phát triển các sản phẩm tài chính mới, cơ chế quản lý thị trường và hợp tác giám sát.

Đáng chú ý, hai bên đã có cuộc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và cơ chế quản lý, vận hành thị trường phái sinh vàng, thị trường giao dịch tài sản mã hóa, cũng như công tác quản trị rủi ro và phát triển các sản phẩm tài chính mới.

Tại buổi làm việc, ông Wisit Wisitsora-at chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Lãnh đạo SEC đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Ông Wisit Wisitsora-at cho biết SEC sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với UBCK về các nội dung hai bên cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch UBCK Vũ Thị Chân Phương cho biết hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo bà Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan. Đồng thời, một số doanh nghiệp Thái Lan cũng đang thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Chủ tịch UBCK đánh giá cao sự hỗ trợ của SEC trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính mới, đặc biệt là thị trường phái sinh vàng, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Theo lãnh đạo UBCK, cơ quan này đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn, đồng thời tăng cường hợp tác quản lý để thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.

Đáp lời, Chủ tịch SEC khẳng định hợp tác giữa hai cơ quan không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn mỗi nước mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Á.