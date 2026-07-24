Giá vàng miếng giảm 7 triệu đồng sau 2 phiên, sắp chạm đáy năm

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Giá vàng miếng SJC đã giảm tới 7 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 phiên giao dịch. Ảnh: Thế Bằng.
Sáng 24/7, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (23/7).
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về vùng đáy của tháng ở 139 triệu đồng/lượng.
Trong phiên liền trước, giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy trong hai phiên giao dịch gần nhất, giá mặt hàng này đã mất tổng cộng 7 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì ở mức cao lên tới 5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng đang phải chịu khoản lỗ lên tới 12 triệu đồng/lượng chỉ sau hai phiên giao dịch.
Mức giá hiện tại cũng đang đưa vàng miếng SJC tiến sát vùng đáy của năm. Trước đó, trong tháng 6, mặt hàng này từng lùi về 136 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất từ đầu năm. So với ngưỡng này, giá vàng hiện chỉ còn cao hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|134
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|139
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh tương đương, biên độ giảm dao động quanh 1 triệu đồng mỗi lượng, tuy nhiên có sự phân hóa đáng kể giữa các thương hiệu.
Hiện Công ty SJC và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 133 - 138 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Phú Quý giao dịch ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng neo ở mức 135 - 137,5 triệu đồng/lượng.
Ở nhóm giá cao, nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sau khi giảm giá hiện được niêm yết ở mức 138,7 - 142,5 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI hiện là sản phẩm có giá cao nhất thị trường, giao dịch ở mức 139 - 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này thậm chí cao hơn vàng miếng SJC tới 3,5 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ, hiện được giao dịch ở vùng 4.043 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10 triệu đồng/lượng.
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