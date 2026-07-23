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Kinh doanh

Giá vàng trong nước bất ngờ rơi thẳng đứng, thủng đáy tháng 7

  • Thứ năm, 23/7/2026 09:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mức giảm sâu tới 7 triệu đồng/lượng đã kéo giá vàng miếng SJC về vùng đáy của tháng ở 140 triệu/lượng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa chiều mua - bán bị kéo đẩy lên tới 5 triệu.

Giá vàng miếng SJC rơi về đáy một tháng. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 23/7, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 7 triệu đồng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua -bán vàng miếng SJC đã được nới lên 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng sẽ chịu ngay khoản lỗ 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về vùng 140 triệu đồng/lượng.

Đợt giảm mạnh trong phiên hôm nay cũng kéo giá bán vàng miếng SJC xuống mức thấp nhất trong một tháng qua. Trước đó, thị trường từng trải qua một nhịp lao dốc mạnh vào tháng 6, khi giá vàng miếng có thời điểm giảm xuống 136 triệu đồng/lượng (bán), thấp nhất kể từ đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ RƠI THẲNG ĐỨNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140

Cũng chịu áp lực giảm mạnh, giá vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt rơi thẳng xuống mốc 142 triệu đồng/lượng trong sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 135 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng ghi nhận mức giảm mạnh tương tự. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng còn 137 - 142 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm xuống 136 - 141 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 còn 136 - 138,5 triệu/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở 138,5 - 142 triệu/lượng. Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn về 137,5 - 143 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường hiện nay.

Đáng chú ý, đà lao dốc mạnh của giá vàng trong nước hôm nay không hề tương đồng với diễn biến của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chỉ giảm 14 USD (-0,3%) so với phiên liền trước, hiện vẫn dao động trên ngưỡng 4.100 USD/ounce, cụ thể ở mức 4.117 USD/ounce. Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng thế giới vẫn tăng 1,6%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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