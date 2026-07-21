Giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng

Sau nhiều phiên biến động khó lường, giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng 21/7 trong bối cảnh giá vàng thế giới nhích nhẹ.

Giá vàng trong nước bất ngờ "đứng yên" trong phiên giao dịch ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (21/7), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (20/7).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ cũng đang duy trì mức giá 141,5 - 145 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận ở các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng quanh 146 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào ở 143 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng ở chiều bán ra thêm 200.000 đồng, hiện giao dịch ở vùng 145 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá ngang bằng với giá chốt phiên liền trước, ở 143 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Phú Quý đang chạy quanh vùng 145-146,6 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá giao dịch khoảng 141,5 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới nhích tăng thêm 20 USD (+0,5%) lên vùng 4.028 USD /ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 128,7 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.