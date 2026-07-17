Giá vàng rơi gần 2 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng trong nước sáng 17/7 bất ngờ lao dốc gần 2 triệu đồng theo đà giảm mạnh của thế giới, lùi về dưới mức 147 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước mất tới 1,6 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 17/7. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (17/7), thị trường vàng trong nước chứng kiến cú lao dốc bất ngờ khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất gần 2 triệu đồng/lượng, kéo giá bán rơi khỏi vùng 147 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,6 triệu đồng so với chốt phiên ngày 16/7.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo xu hướng tương tự, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về dưới 147 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6

Áp lực giảm giá cũng lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Sau mức giảm gần 2 triệu đồng tương tự vàng miếng, hiện vàng nhẫn cũng chủ yếu giao dịch dưới vùng 147 triệu đồng/lượng.

Trong đó, SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,1 - 145,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm về quanh 142 - 145,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI đưa giá vàng nhẫn tròn về vùng 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng có mức giảm nhẹ hơn, vào khoảng 400.000 đồng/lượng đối với vàng nhẫn, hiện giao dịch ở 144 - 145,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được niêm yết phổ biến quanh 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Đà suy yếu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Giá vàng giao ngay hiện mất mốc 4.000 USD /ounce, lùi sâu về vùng 3.975 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì khoảng cách thấp hơn gần 20 triệu đồng so với giá trong nước.