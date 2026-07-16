Mua vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 20 triệu/lượng

Giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng, trong khi người mua vàng miếng cách đây 4 phiên vẫn chịu khoản lỗ gần 5 triệu.

Giá vàng trong nước vừa "quay đầu" giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 16/7. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 16/7, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (15/7). Chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với kết phiên 15/7, về mức ngang bằng SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã phục hồi hơn 1 triệu đồng/lượng so với vùng đáy thiết lập hôm 14/7. Tuy nhiên, nếu so với mức giá gần 150 triệu đồng/lượng ghi nhận ở phiên mở đầu tuần, giá mặt hàng này vẫn giảm gần 2 triệu đồng/lượng trong tuần này.

Với diễn biến kể trên, những người mua vàng miếng hồi đầu tuần hiện không chỉ chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng do giá giảm mà còn phải gánh thêm mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tổng cộng, khoản lỗ tạm tính đã lên tới gần 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 4 ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2

Diễn biến giảm không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng mà còn được các doanh nghiệp áp dụng với cả sản phẩm vàng nhẫn. Mức giảm tại các thương hiệu chủ yếu quanh nửa triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 144,2 - 147,7 triệu/lượng. DOJI giao dịch ở 143,5 - 147 triệu/lượng; Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở 143,2 - 147,2 triệu/lượng.

Mi Hồng giảm nhẹ giá vàng nhẫn 999 về mức 145,8 - 147,5 triệu/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu hiện neo giá vàng nhẫn quanh vùng 143,5 - 147,5 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt về vùng 4.038 USD /ounce, tức giảm 22 USD (-0,5%) so với giá chốt phiên liền trước.

Đáng chú ý, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới hiện vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng. Chênh lệch này đã bị kéo giãn thời gian gần đây khi trước đó, giá vàng trong nước chỉ đắt hơn thế giới khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.