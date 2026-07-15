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Kinh doanh

Giá vàng trong nước tăng trở lại

  • Thứ tư, 15/7/2026 10:34 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Trong phiên giao dịch sáng 15/7, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng tăng khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng, hồi phục về mốc trên 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng vọt cả triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 15/7. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (15/7), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch tăng thêm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, hiện niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch quanh mốc sát 149 triệu đồng/lượng.

Sau chuỗi phiên lao dốc từ đầu tuần, giá vàng miếng đã có thời điểm mất hơn 3 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 14/7 trước khi bật tăng trở lại trong sáng nay. Dù vậy, nếu tính trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng vẫn thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức cao, người mua vàng trong 7 ngày qua hiện vẫn chịu khoản lỗ khoảng 4,5 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ TĂNG TRỞ LẠI
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 144,5 triệu/lượng và bán ra ở 148 triệu đồng.

Cùng mức tăng 1 triệu đồng, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá giao dịch vàng nhẫn lên vùng 143,5 - 147,5 triệu/lượng. Trong khi tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở 146,5 - 148,2 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.033 USD/ounce, tức giảm nhẹ 18 USD (-0,5%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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