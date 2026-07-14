Giá vàng trong nước đột ngột giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (14/7), hiện chỉ còn được giao dịch dưới vùng 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm sâu. Ảnh: Thế Bằng - Châu Dương.

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (13/7).

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu

Cùng lúc đó, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng dưới 147 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã giảm 2 phiên giao dịch liên tiếp, từ vùng 150 triệu đồng/lượng về mức hiện tại. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng một tuần trước đến nay đã lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn, biên độ giảm dao động 1-1,6 triệu đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 142,8 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn tròn lần lượt ở 142,5 - 146 triệu/lượng và 143 - 146,5 triệu/lượng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 142,5 - 146,2 triệu/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm về còn 143 - 147 triệu/lượng. Riêng tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 lại tăng 300.000 đồng lên mức 144,8 - 146,3 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 143.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 146.8

Giá vàng thế giới giảm về đáy hai tuần

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới vừa mất mốc 4.100 USD /ounce, lùi sâu về còn 4.013 USD /ounce. Mức giảm này nối tiếp đà lao dốc gần 3% thị giá trong phiên trước.

Áp lực lên giá vàng xuất hiện khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này đẩy giá dầu thế giới tăng khoảng 9% trong phiên trước, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên.

Thông thường, bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, lần này, đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, những phát biểu mang quan điểm "diều hâu" của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cũng gây thêm áp lực lên thị trường vàng. Ông cho rằng Fed có thể sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất nếu các số liệu sắp tới cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của cơ quan này.

Sau phát biểu này, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên khoảng 78%, theo công cụ đo lường FedWatch của CME Group, so với mức 57% ghi nhận một tuần trước.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6, cùng dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và phiên điều trần của Chủ tịch Fed trong tuần này để đánh giá rõ hơn triển vọng chính sách tiền tệ. Điều này sẽ tác động tới giá vàng trong ngắn hạn.