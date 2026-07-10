Vàng bị 'cá mập' bán tháo

Chỉ tính trong tháng 6, các nhà đầu tư đã rút gần 9 tỷ USD khỏi các quỹ ETF vàng trong bối cảnh giá vàng liên tục đi xuống.

Chỉ trong tháng 6, các quỹ ETF vàng đã bán 74 tấn kim loại quý. Ảnh: Reuters.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các nhà đầu tư đã rút 8,9 tỷ USD khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trong tháng 6. Riêng các quỹ tại Bắc Mỹ chiếm 5,5 tỷ USD giá trị rút vốn, nâng tổng giá trị vốn bị rút khỏi khu vực nửa đầu năm lên 7,7 tỷ USD , qua đó đánh dấu khởi đầu năm yếu nhất kể từ năm 2013.

Còn tại châu Âu, các quỹ ETF vàng cũng "bốc hơi" 818 triệu USD trong tháng 6 sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

Ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng chuyển sang trạng thái âm. Các quỹ tại những thị trường khác ghi nhận tổng giá trị rút ròng 262 triệu USD trong tháng 6. Trong đó, Australia chiếm phần lớn mức rút vốn với 197 triệu USD , còn Nam Phi ghi nhận dòng vốn rút 36 triệu USD .

Đáng chú ý, đợt rút vốn này diễn ra trong bối cảnh giá vàng ghi nhận tháng giảm thứ 4 liên tiếp, với mức giảm 11,7%. Đà rớt giá của vàng diễn ra trong bối cảnh lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những căng thẳng tại Trung Đông khiến nhà đầu tư giảm nắm giữ vàng.

Vào tháng 6, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục phát đi tín hiệu theo lập trường "diều hâu", trong khi xung đột giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Hai yếu tố này khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, lợi suất thực tăng cùng đồng USD mạnh lên đã làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không mang lại lợi suất.

Ngoài ra, WGC cũng cho biết tổng giá trị tài sản do các quỹ ETF vàng quản lý (AUM) đã giảm 13%, xuống còn 526 tỷ USD trong tháng 6. Đồng thời, lượng vàng nắm giữ của các quỹ cũng giảm 74 tấn xuống còn 4.047 tấn. Làn sóng bán tháo diễn ra sau khi giá vàng lao dốc mạnh, buộc nhiều nhà đầu tư phải điều chỉnh lại tỷ trọng danh mục.

Dù bị rút vốn mạnh trong tháng 6, các quỹ ETF vàng trên toàn cầu vẫn thu hút 8 tỷ USD dòng vốn ròng trong nửa đầu năm 2026.

Châu Á là khu vực dẫn đầu với 12 tỷ USD đổ vào, mức cao nhất từng ghi nhận từ trước đến nay. Tuy nhiên, riêng trong tháng 6, khu vực này lại chứng kiến dòng vốn rút kỷ lục 2,3 tỷ USD , chủ yếu đến từ các quỹ tại Trung Quốc. Trái ngược với xu hướng chung, các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ tiếp tục thu hút dòng vốn mới, khi nhiều nhà đầu tư coi đợt giảm giá của vàng là cơ hội để gia tăng vị thế.

Như vậy, tính chung nửa đầu năm, lượng vàng do các quỹ ETF trên toàn cầu nắm giữ vẫn tăng thêm 18 tấn, dù tổng giá trị tài sản quản lý giảm 6% do giá vàng đi xuống.

WGC nhận định trong thời gian tới, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại các khu vực có thể dần ổn định. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến địa chính trị, tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính vẫn hiện hữu. Bối cảnh này có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng vệ danh mục đầu tư của nhà đầu tư và duy trì sức hấp dẫn của các quỹ ETF vàng như một kênh trú ẩn an toàn mang tính chiến lược.