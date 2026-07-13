Dự báo bất ngờ về giá vàng

Tuần này, giới phân tích chia rẽ về xu hướng giá kim loại quý, nhà đầu tư chỉ chờ đợi vào dữ liệu lạm phát Mỹ cùng các tín hiệu chính sách có thể quyết định cho diễn biến giá vàng.

Chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư bày tỏ tâm lý bi quan với giá vàng trong tuần này. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới đã trải qua một tuần biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị và lực mua bắt đáy không đủ bù đắp áp lực từ đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát.

Triển vọng giá vàng chia rẽ

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.176 USD /ounce và nhanh chóng leo lên đỉnh tuần ở 4.203 USD /ounce trong phiên giao dịch thứ Hai. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu. Các phiên giao dịch sau đó chứng kiến kim loại quý bị bán mạnh khiến giá rơi xuống dưới ngưỡng 4.100 USD /ounce, thậm chí có thời điểm còn rớt xuống mức thấp nhất tuần ở 4.022 USD /ounce.

Trong giai đoạn cuối tuần, nhờ hưởng lợi từ thông tin về thị trường việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo, giá vàng đã phục hồi trở lại. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ kim loại quý.

Dù vậy, đà phục hồi không đủ để đưa giá kim quý vượt mốc 4.140 USD /ounce khi căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá dầu đi lên. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.121 USD /ounce, tức giảm hơn 1,4% so với cuối tuần liền trước.

Tuần này, triển vọng giá vàng cũng bị cả giới chuyên gia và nhà đầu tư hoài nghi.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho biết các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư đều đang có quan điểm khá trái chiều về giá vàng. Trong số 13 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát thì chỉ 5 chuyên gia (chiếm 38%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi đó có 3 người (chiếm 23%) nhận định giá sẽ giảm và 5 người (chiếm 38%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Với các nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan cũng đã suy giảm. Cuộc thăm dò với 282 nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ ghi nhận 117 người (chiếm 42%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 108 người (chiếm 38%) dự báo giá giảm và 57 người còn lại (chiếm 20%) cho rằng sẽ dao động trong vùng hiện tại.

THỊ TRƯỜNG BỚT LẠC QUAN VỚI GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Tăng giá Không thay đổi Giảm giá 0% 13% 25% 38% 50% Chuyên gia Phố Wall Nhà đầu tư nhỏ lẻ 38% 42% 38% 20% 23% 38% Nguồn: Kitco News.

Tuần này, tâm điểm thị trường sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ công bố vào ngày thứ Ba, cùng phiên điều trần đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ. Đây là những sự kiện được giới đầu tư đặc biệt quan tâm để đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách lãi suất của Fed.

Ngoài ra, các báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 của Mỹ, khảo sát sản xuất Empire State, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), doanh số bán lẻ tháng 6... cũng dự báo có tác động tới diễn biến giá vàng.

Giá vàng thiếu động lực

Tuần này, nhiều chuyên gia Phố Wall cho rằng giá vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và thiếu động lực để hình thành một xu hướng tăng mới. Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết chưa thấy những tín hiệu đủ mạnh để xác nhận chu kỳ tăng giá mới của vàng.

Theo ông, dù giá vàng vẫn neo ở vùng cao so với vài năm trước, thị trường đang thiếu chất xúc tác đủ lớn để đưa kim loại quý lên các mốc cao hơn như 5.000 USD /ounce.

"Lực mua vàng vật chất vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ như trước. Biến động thị trường đã giảm bớt nhưng mỗi nhịp tăng đều nhanh chóng xuất hiện lực bán chốt lời", ông nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng dòng tiền hiện có xu hướng ưu tiên thị trường chứng khoán khi mức sinh lời hấp dẫn hơn, khiến vàng gặp khó khăn trong việc thu hút thêm nhà đầu tư.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố trong tuần này sẽ là yếu tố quan trọng định hướng thị trường. Tuy nhiên, nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực đối với vàng.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong tuần này. Ông cho biết xu hướng giảm hình thành từ giữa tháng 5 vẫn chưa bị phá vỡ, bất chấp thông tin các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng mua vàng dự trữ.

Theo vị này, diễn biến địa chính trị gần đây chưa đủ sức tạo ra làn sóng mua vàng trú ẩn như kỳ vọng, trong khi thị trường dầu mỏ và trái phiếu vẫn chưa phản ánh những rủi ro lớn hơn đối với lạm phát và chính sách tiền tệ.

Dù vậy, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng vùng 4.000 USD /ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng. Cho đến nay, giá vàng đều nhanh chóng phục hồi mỗi khi giảm xuống dưới mốc này và chưa xuất hiện áp lực bán đủ mạnh để duy trì xu hướng giảm sâu.

Trái ngược với hai quan điểm trên, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần này. Theo ông, cấu trúc kỹ thuật dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ và xu hướng tăng sẽ được duy trì nếu giá tiếp tục giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng.

Moor cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh trước đó và nếu lực mua được cải thiện, giá vàng vẫn có khả năng quay trở lại các vùng mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.