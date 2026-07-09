Giá vàng thế giới đã tăng trở lại

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng lên trên mốc 4.100 USD/ounce, trong khi các kim loại khác cũng bật tăng sau chuỗi ngày giảm mạnh.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, kim loại quý đã lấy lại đà tăng trên 4.100 USD. Ảnh: Reuters.

Sau 3 phiên liên tiếp giảm sát 4.000 USD /ounce, trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới đã trải qua nhịp tăng mạnh khoảng 60 USD lên 4.115 USD /ounce, trước khi quay đầu giảm nhẹ xuống 4.093 USD /ounce.

Tuy nhiên, việc đồng USD gần như đi ngang sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một tuần, đã giúp kim loại quý lấy lại đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.118 USD /ounce (+ 42,8 USD ).

Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng nhích thêm 0,8%, lên 4.114,8 USD /ounce.

Diễn biến giá vàng trong phiên mới nhất. Biểu đồ: Kitco.

Ngoài việc đồng USD suy yếu, thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã chủ động liên hệ để tìm kiếm một thỏa thuận, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang cũng được xem như yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của vàng, theo Reuters.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com, nhận định: "Giá vàng đang nỗ lực hình thành vùng đáy khi sức mạnh của đồng USD suy yếu". Tuy nhiên, ông cho rằng việc lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng, qua đó có thể khiến giá kim loại quý này giảm sâu hơn.

Mới đây, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được công bố hôm 8/7 (giờ Mỹ), cho thấy các quan chức ngày càng lo ngại về lạm phát. Một số thành viên cho rằng đã có đủ cơ sở để nâng lãi suất trước khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng trước. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá 63% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát báo cáo lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới, cùng phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Mặt khác, HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 từ mức 4.864 USD /ounce xuống còn 4.560 USD /ounce; đồng thời giảm dự báo năm 2027 xuống 4.925 USD /ounce, từ mốc 5.000 USD /ounce. Dù vậy, ngân hàng này vẫn kỳ vọng nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức (chủ yếu là các ngân hàng trung ương) sẽ gia tăng vào cuối năm nhờ chiến lược đa dạng hóa dự trữ trong dài hạn.

Theo cập nhật trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 58,91 USD /ounce; giá bạch kim tăng 2,1% lên 1.611 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 2,6% lên 1.244,75 USD /ounce.