Giá vàng thế giới vừa trải qua cú sập mạnh

Giá vàng thế giới ghi nhận cú sập mạnh khi mất gần 90 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên 7/7. Đến phiên đang diễn ra, kim loại quý đã phần nào thu hẹp đà giảm.

Giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh trong phiên 7/7. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới chứng kiến cú giảm mạnh từ 4.181 xuống thẳng 4.092 USD /ounce, tức mất gần 90 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên. Kim loại quý kết phiên ở mức giá 4.104,8 USD /ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 8 của Mỹ cũng chốt lại với mức giảm 0,3%, xuống 4.157,4 USD /ounce.

Theo cập nhật trong phiên đang diễn ra, kim loại quý đã thu hẹp mức giảm và hiện giao dịch quanh 4.102 USD /ounce. Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng bị ảnh hưởng khi giảm 1,7% xuống 61 USD /ounce. Ngược lại, giá bạch kim lại tăng 1,2% lên 1.651,25 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 0,9% lên 1.279,69 USD /ounce.

Dựa trên những diễn biến không mấy tích cực của giá vàng, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định thực tế đang dần cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tập trung mạnh vào mục tiêu kiềm chế lạm phát. Vì vậy, kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài là hướng đi có khả năng xảy ra nhất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện vẫn đánh giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mới đây, 2 tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không chấm dứt những lời đe dọa lặp đi lặp lại về việc tái khởi động cuộc chiến, theo Reuters.

Thông tin trên đã đẩy giá dầu thô nhích lên, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát khi giá nhiên liệu tăng. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,3% lên giao dịch quanh mức 76 USD /thùng; trong khi dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 2% lên 72 USD /thùng.

Mặt khác trên Phố Wall, chỉ số Nasdaq giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/7 do chịu sức ép từ đà lao dốc của cổ phiếu Micron Technology và nhiều hãng sản xuất chip khác. Theo đó, chỉ số Nasdaq chốt phiên giảm 1,16% xuống còn 25.818,69 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 0,25% còn 52.925,15 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,45% và chốt phiên ở mức 7.503,85 điểm. Đáng chú ý trong phiên, Dow Jones từng lập mức đỉnh lịch sử mới trước khi đảo chiều giảm.

Đợt bán tháo cổ phiếu chip ở phiên 7/7 là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động mạnh của các nhà sản xuất chip nhớ và các cổ phiếu liên quan đến AI, khi nhà đầu tư lo ngại rằng đà tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đã đẩy định giá của nhóm cổ phiếu này lên quá cao.