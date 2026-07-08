Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới vừa trải qua cú sập mạnh

  • Thứ tư, 8/7/2026 08:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới ghi nhận cú sập mạnh khi mất gần 90 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên 7/7. Đến phiên đang diễn ra, kim loại quý đã phần nào thu hẹp đà giảm.

Giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh trong phiên 7/7. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới chứng kiến cú giảm mạnh từ 4.181 xuống thẳng 4.092 USD/ounce, tức mất gần 90 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên. Kim loại quý kết phiên ở mức giá 4.104,8 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 8 của Mỹ cũng chốt lại với mức giảm 0,3%, xuống 4.157,4 USD/ounce.

Theo cập nhật trong phiên đang diễn ra, kim loại quý đã thu hẹp mức giảm và hiện giao dịch quanh 4.102 USD/ounce. Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng bị ảnh hưởng khi giảm 1,7% xuống 61 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim lại tăng 1,2% lên 1.651,25 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,9% lên 1.279,69 USD/ounce.

Dựa trên những diễn biến không mấy tích cực của giá vàng, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định thực tế đang dần cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tập trung mạnh vào mục tiêu kiềm chế lạm phát. Vì vậy, kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài là hướng đi có khả năng xảy ra nhất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện vẫn đánh giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mới đây, 2 tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không chấm dứt những lời đe dọa lặp đi lặp lại về việc tái khởi động cuộc chiến, theo Reuters.

Thông tin trên đã đẩy giá dầu thô nhích lên, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát khi giá nhiên liệu tăng. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,3% lên giao dịch quanh mức 76 USD/thùng; trong khi dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 2% lên 72 USD/thùng.

Mặt khác trên Phố Wall, chỉ số Nasdaq giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/7 do chịu sức ép từ đà lao dốc của cổ phiếu Micron Technology và nhiều hãng sản xuất chip khác. Theo đó, chỉ số Nasdaq chốt phiên giảm 1,16% xuống còn 25.818,69 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 0,25% còn 52.925,15 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,45% và chốt phiên ở mức 7.503,85 điểm. Đáng chú ý trong phiên, Dow Jones từng lập mức đỉnh lịch sử mới trước khi đảo chiều giảm.

Đợt bán tháo cổ phiếu chip ở phiên 7/7 là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động mạnh của các nhà sản xuất chip nhớ và các cổ phiếu liên quan đến AI, khi nhà đầu tư lo ngại rằng đà tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đã đẩy định giá của nhóm cổ phiếu này lên quá cao.

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới hiện đã rời xa vùng giá 4.200 USD, mức cao nhất từng đạt được trong 2 tuần qua.

25:1492 hôm qua

Giá vàng miếng diễn biến xấu

Giá vàng thế giới giảm mạnh đã kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cùng suy yếu trong phiên giao dịch sáng 7/7.

24:1447 hôm qua

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng, dầu thô giảm

Giá vàng thế giới đã vượt 4.200 USD/ounce, qua đó kéo dài chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp và phục hồi hơn 6% từ vùng đáy thiết lập vào cuối tháng 6.

08:14 6/7/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

Giá vàng thế giới Donald Trump Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng kim loại quý dầu thô chứng khoán Mỹ

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

Kim cuong duoc GIA kiem dinh nhu the nao? hinh anh

Kim cương được GIA kiểm định như thế nào?

4 giờ trước 06:07 8/7/2026

0

Giấy kiểm định kim cương GIA là cách tốt nhất để chủ sở hữu có được một đánh giá khách quan, độc lập và chính xác về viên kim cương của mình.

Nguoi mua vang hoi dau nam gio ra sao? hinh anh

Người mua vàng hồi đầu năm giờ ra sao?

4 giờ trước 06:00 8/7/2026

0

Từ chuỗi phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử đầu năm đến cú lao dốc hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tháng, giá vàng đã đưa nhà đầu tư đi qua đủ cung bậc cảm xúc chỉ sau 6 tháng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý