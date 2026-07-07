Giá vàng miếng diễn biến xấu

Giá vàng thế giới giảm mạnh đã kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cùng suy yếu trong phiên giao dịch sáng 7/7.

Giá vàng miếng giảm nửa triệu đồng, lùi về mốc 150,5 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch sáng 7/7. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường giao dịch trong nước, giá vàng miếng ghi nhận biến động sụt giảm mạnh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên trước. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của mặt hàng này kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống vùng giao dịch tương đương SJC.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150.5

Tương tự, giá vàng nhẫn - mặt hàng thường có xu hướng biến động gần với thị trường thế giới - cũng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đã giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa mức niêm yết chính thức xuống còn 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải... cũng điều chỉnh giá bán vàng nhẫn về quanh vùng trên 150 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trên đà giảm. Hiện giá kim quý rơi hơn 20 USD (-0,5%) xuống vùng 4.142 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.