Giá vàng miếng diễn biến xấu

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Giá vàng miếng giảm nửa triệu đồng, lùi về mốc 150,5 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch sáng 7/7. Ảnh: Thế Bằng.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường giao dịch trong nước, giá vàng miếng ghi nhận biến động sụt giảm mạnh.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên trước. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của mặt hàng này kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước.
Tương tự, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống vùng giao dịch tương đương SJC.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
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|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
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|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
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|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
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|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150.5
Tương tự, giá vàng nhẫn - mặt hàng thường có xu hướng biến động gần với thị trường thế giới - cũng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay.
Tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đã giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa mức niêm yết chính thức xuống còn 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải... cũng điều chỉnh giá bán vàng nhẫn về quanh vùng trên 150 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trên đà giảm. Hiện giá kim quý rơi hơn 20 USD (-0,5%) xuống vùng 4.142 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.
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