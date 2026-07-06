Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước 'bất động'

  • Thứ hai, 6/7/2026 09:49 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng nay (6/7), giá vàng trong nước bất ngờ đứng yên, đánh dấu phiên giao dịch trầm lắng hiếm hoi trong vài tháng qua.

Giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng đầu tuần ngày 6/7. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 4/7.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐỨNG YÊN
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148.4
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151.4

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng "bất động" trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 148,3 triệu đồng/lượng (mua) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 148 - 151 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng giữ giá vàng nhẫn 999 ở 149,3 - 150,8 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 148,4 - 151,4 triệu/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá vàng nhẫn ép vỉ ở mức 147,5 - 151 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng không ghi nhận nhiều biến động trong phiên đầu tuần, hiện giao dịch quanh vùng 4.176 USD/ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 133,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng, dầu thô giảm

Giá vàng thế giới đã vượt 4.200 USD/ounce, qua đó kéo dài chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp và phục hồi hơn 6% từ vùng đáy thiết lập vào cuối tháng 6.

2 giờ trước

Dự báo mới nhất về giá vàng tuần này

Phần lớn chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần giao dịch này.

4 giờ trước

Vàng bị bán tháo

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xả hơn 3,7 tấn vàng trong tuần đầu tháng 7, bất chấp giá kim loại quý đang tăng trở lại sau thời gian giảm sâu.

17 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng PNJ giá vàng miếng giá vàng nhẫn giá vàng trong nước SJC Bảo Tín Minh Châu Mi Hồng giá vàng thế giới

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc dien bien la hinh anh

Giá vàng trong nước diễn biến lạ

10:18 4/7/2026 10:18 4/7/2026

0

Sau khi trải qua 2 phiên tăng mạnh, giá vàng miếng và vàng nhẫn bất ngờ đi ngang trong phiên sáng nay, bất chấp giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên tăng tích cực.

Thay doi ngoan muc cua gia vang hinh anh

Thay đổi ngoạn mục của giá vàng

08:59 4/7/2026 08:59 4/7/2026

0

Trong tuần giao dịch này, sau khi ghi nhận cú sập mạnh về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, giá vàng thế giới đã tăng trở lại và tiến gần đến mốc 4.200 USD/ounce.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý