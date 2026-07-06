Giá vàng trong nước 'bất động'

Trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng nay (6/7), giá vàng trong nước bất ngờ đứng yên, đánh dấu phiên giao dịch trầm lắng hiếm hoi trong vài tháng qua.

Giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng đầu tuần ngày 6/7. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 4/7.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐỨNG YÊN Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151.4

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng "bất động" trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 148,3 triệu đồng/lượng (mua) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 148 - 151 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng giữ giá vàng nhẫn 999 ở 149,3 - 150,8 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 148,4 - 151,4 triệu/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá vàng nhẫn ép vỉ ở mức 147,5 - 151 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng không ghi nhận nhiều biến động trong phiên đầu tuần, hiện giao dịch quanh vùng 4.176 USD /ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 133,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 18 triệu đồng/lượng.