Vàng bị bán tháo

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xả hơn 3,7 tấn vàng trong tuần đầu tháng 7, bất chấp giá kim loại quý đang tăng trở lại sau thời gian giảm sâu.

Trong 2 phiên đầu tháng 7, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra hơn 3,7 tấn. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Muavangbac.vn cho thấy trong 2 phiên đầu tháng 7, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra hơn 3,7 tấn kim loại quý, qua đó kéo lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn khoảng 1.001 tấn. Đáng chú ý, SPDR cũng đã bán hơn 15 tấn kim loại quý trong tuần trước.

"Cá mập" vàng lớn nhất thế giới đã quyết định bán ra trong bối cảnh giá vàng đang trên đà ghi nhận tuần tăng đầu tiên kể từ tháng 5, khi giới đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Cụ thể, giá kim loại quý tuần này đã tăng lên gần 4.200 USD /ounce, cao hơn 3,6% so với một tuần trước. Tuy nhiên, so với giá cách đây một tháng, giá vàng hiện vẫn thấp hơn gần 5,9%.

Báo cáo việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ cùng đà hạ nhiệt của giá năng lượng đã khiến thị trường thu hẹp kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó giảm bớt áp lực lên vàng, tài sản vốn không mang lại lợi suất.

Mới đây, Bloomberg cho biết Deutsche Bank AG đã cắt giảm dự báo giá vàng tới 22%, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng thận trọng hơn với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này suy yếu.

Trong một báo cáo mới, chuyên gia phân tích Michael Hsueh cho biết ngân hàng này hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 4.300 USD /ounce trong quý III, giảm hơn 20% so với dự báo trước đó, và sẽ tăng lên 4.800 USD /ounce trong quý IV, thấp hơn 17% so với ước tính trước đây.

Dù vậy, cả 2 mức dự báo mới vẫn cao hơn mức giá hiện tại, cho thấy giá vàng vẫn được kỳ vọng tiếp tục tăng, nhưng triển vọng lạc quan đã giảm đáng kể.

Ông Michael Hsueh nhận định việc thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng đối với chính sách của Fed, cùng với các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt, là những yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống.

Theo ông, mục tiêu giá vàng 4.800 USD /ounce trong quý IV được xây dựng trên giả định Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nếu Fed nâng lãi suất thêm 3-4 lần, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 3.800 USD /ounce.

Ông cũng cho biết dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cho thấy lực đỡ truyền thống đối với giá vàng đang suy yếu rõ rệt. Trong khi đó, tại Trung Quốc, việc giá vàng trong nước giao dịch thấp hơn giá trên sàn Comex cho thấy hoạt động nhập khẩu vàng sẽ không còn là yếu tố hỗ trợ thị trường.

Ở chiều ngược lại, ông Hsueh cho rằng nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa vững chắc và xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Động thái điều chỉnh dự báo của Deutsche Bank được đưa ra sau khi Goldman Sachs Group hạ 500 USD trong dự báo giá vàng cuối năm, xuống còn 4.900 USD /ounce, sau khi cho rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sau khi lập kỷ lục gần 5.600 USD /ounce vào cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm gần 12% trong quý này, khi xung đột tại Trung Đông ban đầu đẩy giá năng lượng tăng cao, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, các quan chức Fed quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu ngày càng ủng hộ việc nâng lãi suất. Đồng thời, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết sẽ khôi phục sự ổn định về giá cả.