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Kinh doanh

Giá vàng trong nước diễn biến lạ

  • Thứ bảy, 4/7/2026 10:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi trải qua 2 phiên tăng mạnh, giá vàng miếng và vàng nhẫn bất ngờ đi ngang trong phiên sáng nay, bất chấp giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên tăng tích cực.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch cuối tuần sáng nay (4/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt đi ngang, phổ biến bán ra trên 151 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, chỉ trong 3 phiên đầu tuần này, giá vàng miếng đã liên tục lao dốc và mất hơn 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhờ 2 phiên phục hồi mạnh cuối tuần, giá vàng miếng hiện đã lấy lại toàn bộ mức giảm kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu tuần đến nay chỉ lãi khoảng vài trăm nghìn đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐI NGANG
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng không thay đổi so với giá chốt phiên hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC sáng nay duy trì giá giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1 - 5 chỉ ở 148,3 - 151,3 triệu/lượng.

Còn tại Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng giao dịch 148 - 151 triệu/lượng; trong khi DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tại 148,4 - 151,4 triệu/lượng. Ngoài ra, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 147,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, chỉ có công ty Mi Hồng điều chỉnh giá mua vàng nhẫn giảm 30.000 đồng xuống 149 triệu/lượng, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ở 150,8 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước đi ngang sáng nay là diễn biến tương đối bất ngờ khi giá vàng thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 3/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,2 USD lên 4.176 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên của kim quý sau 5 tuần liên tiếp đi xuống. Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,6%, tuy nhiên so với một tháng trước, mức giá hiện tại của kim quý vẫn thấp hơn 5,9%.

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Anh Nguyễn

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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