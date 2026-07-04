Giá vàng trong nước diễn biến lạ

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Giá vàng miếng và vàng nhẫn đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong phiên giao dịch cuối tuần sáng nay (4/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.
Tương tự, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt đi ngang, phổ biến bán ra trên 151 triệu đồng/lượng.
Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, chỉ trong 3 phiên đầu tuần này, giá vàng miếng đã liên tục lao dốc và mất hơn 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhờ 2 phiên phục hồi mạnh cuối tuần, giá vàng miếng hiện đã lấy lại toàn bộ mức giảm kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu tuần đến nay chỉ lãi khoảng vài trăm nghìn đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐI NGANG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
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|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng không thay đổi so với giá chốt phiên hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC sáng nay duy trì giá giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1 - 5 chỉ ở 148,3 - 151,3 triệu/lượng.
Còn tại Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng giao dịch 148 - 151 triệu/lượng; trong khi DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tại 148,4 - 151,4 triệu/lượng. Ngoài ra, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 147,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng nay, chỉ có công ty Mi Hồng điều chỉnh giá mua vàng nhẫn giảm 30.000 đồng xuống 149 triệu/lượng, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ở 150,8 triệu/lượng.
Giá vàng trong nước đi ngang sáng nay là diễn biến tương đối bất ngờ khi giá vàng thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 3/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,2 USD lên 4.176 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên của kim quý sau 5 tuần liên tiếp đi xuống. Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,6%, tuy nhiên so với một tháng trước, mức giá hiện tại của kim quý vẫn thấp hơn 5,9%.
Trong khi đó, giá hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,5% lên 4.186,8 USD/ounce.
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