ACV là 'vua tiền mặt', rót thêm hơn 5.000 tỷ vào sân bay Long Thành

Chủ đầu tư sân bay Long Thành tiếp tục duy trì vị thế một trong những doanh nghiệp giàu tiền mặt nhất sàn chứng khoán với hơn 24.000 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư tài chính.

Báo cáo tài chính của ACV ghi nhận đã rót tổng cộng gần 39.500 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy ACV đang sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào. Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp có gần 4.922 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, bên cạnh 15.782 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 3.516 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Tổng quy mô tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính lên tới khoảng 24.200 tỷ đồng .

Khối tài sản này tiếp tục mang về nguồn thu đáng kể cho ACV. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 2.260 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính chỉ khoảng 290 tỷ đồng , giúp lợi nhuận tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu.

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của ACV Nguồn: BCTC DN Nhãn 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu Tỷ đồng 13899 20102 22700 25973 13164 LNST

7090 8469 11676 12465 6704

Tuy nhiên, thay vì "ôm" tiền mặt, ACV đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không. Tại ngày 30/6, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 41.989 tỷ đồng , tăng khoảng 6.789 tỷ đồng so với đầu năm. Đây hiện là khoản mục lớn thứ hai trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, chỉ sau tài sản cố định.

Trong đó, riêng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm 39.470 tỷ đồng , tăng khoảng 5.244 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đây cũng là dự án chiếm khoảng 94% tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang của ACV.

Các dự án còn lại gồm mở rộng Cảng hàng không Cà Mau ( 535 tỷ đồng ), xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng hàng không Cát Bi ( 432 tỷ đồng ), nhà ga T2 Cảng hàng không Cát Bi ( 189 tỷ đồng ) và nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới - dự án thành phần 1 ( 111 tỷ đồng ).

Việc đẩy mạnh giải ngân cũng được phản ánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong 6 tháng đầu năm, ACV chi hơn 7.670 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tạo ra 3.686 tỷ đồng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, cho thấy nguồn tiền từ hoạt động khai thác sân bay tiếp tục đủ sức tài trợ một phần đáng kể cho các dự án đầu tư quy mô lớn.

Nhờ hoạt động kinh doanh ổn định cùng nguồn thu tài chính lớn, ACV ghi nhận 13.164 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.704 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm, lần lượt tăng khoảng 4% và gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về khoảng 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ACV đạt gần 93.954 tỷ đồng , tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu vượt 74.177 tỷ đồng .