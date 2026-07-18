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Kinh doanh

ACV sắp chi 10.000 tỷ mở rộng nhà ga sân bay Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 18/7/2026 15:04 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Nhà ga hành khách T1 sân bay Đà Nẵng dự kiến được cải tạo, mở rộng với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ, nâng công suất khai thác từ 6 triệu lên 14 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hướng tới nâng công suất khai thác từ 6 triệu lên 14 triệu lượt hành khách mỗi năm. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình "Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng".

Theo thông báo, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có đủ năng lực chuyên môn phù hợp và tự nguyện đăng ký dự thi.

Theo nhiệm vụ thiết kế, dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.936 tỷ đồng, do ACV làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Hiện nay, Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng có công suất thiết kế 6 triệu lượt hành khách/năm, tương đương 2.400 lượt khách/giờ cao điểm. Việc tổ chức thi tuyển nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để đầu tư xây dựng nhà ga đáp ứng mục tiêu nâng công suất lên 14 triệu lượt khách/năm, trong đó phục vụ 10 triệu lượt khách quốc nội và 4 triệu lượt khách quốc tế.

Bên cạnh việc mở rộng nhà ga, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục như: Phá dỡ một phần cầu cạn hiện hữu (đoạn ram dốc đi xuống), mở rộng cầu cạn về phía nhà ga mới; xây mới nhà M&E tại khu vực mở rộng và di dời nhà M&E hiện hữu sang cánh phải để phục vụ nhà ga hiện hữu.

Dự án cũng sẽ xây dựng mới nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu đỗ khoảng 1.400 ôtô và 6.400 xe hai bánh. Ngoài ra, còn có các hạng mục như trạm xử lý nước thải, thu gom rác thải, cải tạo bãi đỗ xe, bổ sung cảnh quan cây xanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ khai thác.

Theo kế hoạch, khu đất phục vụ cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 cùng các công trình phụ trợ có quy mô khoảng 16,5 ha.

Về yêu cầu thiết kế, theo ACV, kiến trúc cần mang phong cách hiện đại, hội nhập nhưng vẫn thể hiện bản sắc văn hóa địa phương, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Bên cạnh đó, công trình được khuyến khích áp dụng các giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tối ưu công năng và nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành…

ACV cho biết thời gian bắt đầu tham gia dự thi từ ngày 17/7, nộp hồ sơ trước 16h30 ngày 17/8.

Theo hồ sơ do ACV cung cấp, kết quả thi tuyển phương án kiến trúc sẽ là cơ sở để chủ đầu tư triển khai công tác lập dự án và thiết kế xây dựng cho dự án "Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng".

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Tuấn Nguyễn

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  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

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