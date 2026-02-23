Sân bay Đà Nẵng: 50 chuyến bay Tết bị ảnh hưởng bởi UAV/drone

Máy bay không người lái (UAV/drone) xâm nhập khu vực cấm gây nguy cơ mất an toàn bay, làm đình trệ nhiều chuyến bay ở sân bay Đà Nẵng.

Nhiều chuyến bay dịp Tết tại sân bay Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi drone. Ảnh: DIA.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) có 2 drone xâm nhập khu vực hoạt động bay.

Cụ thể, vào 2h16 ngày 17/2, chuyến bay HVN112/A321 TS-ĐN phát hiện 1 drone bay ở độ cao khoảng 3.800 ft (tương đương 1.158,24 m). Đến 7h28 cùng ngày, chuyến bay N125YU /GA7C RCSS-VVDN quan sát thấy 1 drone bên tái tàu bay độ cao khoảng 1.200 ft (365,76 m).

Cả 2 vụ việc khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tiếp đó, vào 4h7 ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), chuyến bay VJC720/A321 VVDN-VVCI quan sát thấy 1 drone bên phải tàu bay độ cao khoảng 1700 ft (518,16 m). Vụ việc khiến 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 9 chuyến bay dừng chờ cất cánh, 10 tàu bay chờ trên không.

Ngay sau khi nhận thông tin về các drone xâm nhập, kíp trực đã thực hiện hiệp đồng, thông báo cho các đơn vị liên quan, cho các tàu bay đang làm tiếp cận bay chờ, tàu bay dưới sân chờ cất cánh; thông báo quản lý luồng không lưu và áp dụng giờ cất cánh/hạ cánh có điều kiện với các chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Hiện sân bay quốc tế Đà Nẵng đã khai thác bình thường.

Đơn vị này đã có báo cáo cụ thể các vụ việc và kiến nghị lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng giao cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các vụ việc điều khiển UAV vi phạm vùng cấm bay trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sư đoàn phòng không 375 giám sát phòng không khu vực cấm bay và Vịnh Đà Nẵng để phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các địa phương lân cận vành đai sân bay (phường An Khê, phường Cẩm Lệ, phường Thanh Khê, phường Hòa Cường) và nằm trên khu vực tiếp cận hạ cánh (phường Hòa Xuân, phường An Thắng, phường Điện Bàn Bắc) chỉ đạo, tuyên truyền người dân trong khu vực tuân thủ nghiêm Luật Phòng không nhân dân về bảo đảm an toàn tĩnh không sân bay…

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố, giao cơ quan chức năng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các khâu: sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, cho thuê, vận hành… tàu bay không người lái và phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, cùng Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, nêu rõ nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tự ý điều khiển drone trong khu vực sân bay, đường cất hạ cánh và vùng tiếp cận của tàu bay khi chưa được cấp phép.

Trường hợp vi phạm, người điều khiển drone có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện, và nếu gây uy hiếp an toàn bay, làm gián đoạn hoạt động khai thác có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật.