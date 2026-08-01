Cao tốc kết nối TP.HCM - Đà Lạt tăng tốc thi công đoạn qua Đồng Nai

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm cuối tháng 7, dù thời tiết diễn biến thất thường, trên công trường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới vẫn được huy động để tăng tốc thi công các hạng mục chính. Trong ảnh là nút giao của tuyến chính cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với đường Gia Canh đoạn qua địa bàn xã Định Quán, TP Đồng Nai đã hình thành hướng tuyến.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng từ chính quyền địa phương, các đơn vị thi công tập trung làm đường công vụ, san nền và triển khai nền đường tuyến chính.

Tại xã Định Quán, nhà thầu đã hoàn thành mở đường, san lấp và đắp nền hơn 2 km cao tốc.

Đây là những đoạn tuyến đầu tiên của dự án dần thành hình sau hơn 10 tháng triển khai xây dựng.

Đại diện CTCP Lizen, đơn vị đảm nhận gói thầu số 18 dài hơn 32 km, cho biết đến nay đã huy động 133 cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật thường xuyên bám sát công trường để tổ chức thi công.

Đơn vị cũng đưa vào công trường hơn 130 thiết bị, máy móc chuyên dụng gồm 5 giàn khoan cọc nhồi, 4 dây chuyền khoan cọc xi măng đất (CDM), 4 silo xi măng, 25 máy đào, 18 máy lu, 13 máy ủi, 2 xe san, 54 xe tải vận chuyển, cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công khác.

Ở các khu vực nền đất yếu, nhà thầu triển khai khoan cọc xi măng đất CDM với khối lượng đã đạt hơn 1.500 cọc, đồng thời trải vải địa kỹ thuật và đắp cát nền đường tại nhiều vị trí.

Đối với phần nền đường, các mũi thi công đang thực hiện phát quang, bóc lớp đất hữu cơ, đào nền, đắp và lu lèn nền đường K95 tại đoạn từ Km29+900 đến Km32+400 và các nhánh nút giao Cao Cang.

Đối với các công trình cầu, hầm chui và cống, nhiều hạng mục cũng được triển khai đồng thời như thi công cọc khoan nhồi cầu Km36+352, cầu Suối Mây (Km41+992), cầu Đồng Hiệp; gia công cốt thép bản đáy hầm chui dân sinh Km43+340; thi công móng và đổ bê tông lót các cống ngang.

Hệ thống hạ tầng phục vụ thi công cũng đang được hoàn thiện. Trong ảnh là trạm bê tông xi măng tại Km39+300 đã đưa vào vận hành, trạm thứ hai tại Km55 đang thi công móng. Nhà thầu cũng hoàn thành móng trạm nghiền đá công suất 350 tấn/giờ và xây dựng hai bãi đúc dầm phục vụ dự án.

Hiện tại, nhà thầu đã tiếp nhận hơn 80% diện tích mặt bằng, vẫn còn khoảng 35,54 ha chưa được bàn giao. Phần diện tích đã giao còn phân tán, không liên tục, gây khó khăn trong việc mở đường công vụ và vận chuyển vật tư vào công trường.

Tại điểm đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đi qua địa bàn phường Dầu Giây, TP Đồng Nai, đơn vị thi công cũng đã thực hiện phát quang, bóc lớp đất hữu cơ, hình thành hướng tuyến.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng . Tuyến cao tốc có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây và điểm cuối tại xã Phú Lâm, TP Đồng Nai. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tốc độ khai thác 100 km/h, quy mô 4 làn xe.

Khi hoàn thành, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, tăng cường kết nối giữa TP.HCM , Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng giữa Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long .

Sau gần 1 năm thi công, tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành đang được thảm nhựa nhiều đoạn, nhiều cây cầu trên tuyến đã được gác dầm, thi công bản mặt cầu.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, đang được các nhà thầu tập kết nhiều máy móc, phát quang mặt bằng, thi công đường gom dân sinh, cầu vượt ngang.

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