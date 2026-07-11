Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài bắt đầu triển khai nhiều mũi thi công

Máy xúc dọn dẹp mặt bằng thi công tại dự án vào chiều 8/7. Mới đây, tổng đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (đoạn qua thành phố TP.HCM) được điều chỉnh, nâng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng , từ mức 5.270 tỷ đồng trước đó.