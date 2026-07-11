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Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài bắt đầu triển khai nhiều mũi thi công

  • Thứ bảy, 11/7/2026 11:23 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, đang được các nhà thầu tập kết nhiều máy móc, phát quang mặt bằng, thi công đường gom dân sinh, cầu vượt ngang.

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Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 51 km, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 26,3 km. Trong ảnh là điểm đầu tuyến kết nối với Vành đai 3 TP.HCM tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM.
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Hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Đồ họa: Phan Nhật.
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Khu vực đường dẫn kết nối Tỉnh lộ 15 với dự án đã được nhà thầu dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cỏ.
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Nhiều máy móc chuyên dụng đã triển khai thi công tại dự án, nhà điều hành dự án cũng đang được hoàn thiện.

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Máy xúc dọn dẹp mặt bằng thi công tại dự án vào chiều 8/7. Mới đây, tổng đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (đoạn qua thành phố TP.HCM) được điều chỉnh, nâng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng, từ mức 5.270 tỷ đồng trước đó.
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Diện tích giải tỏa mặt bằng được cập nhật khoảng 2,16 triệu m2, với khoảng 2.090 trường hợp bị ảnh hưởng.

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Trong ảnh là dự án thi công xây dựng cầu vượt ngang đường Tỉnh lộ 8 cũng đã được liên danh nhà thầu Trung Nam E&C và Tập đoàn Quang Phúc triển khai thi công.
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Đại diện nhà thầu cho biết đang thi công tổ hợp ván khuôn sản xuất dầm và tổ hợp lắp đặt cẩu long môn phục phục hạng mục sản xuất dầm SPT.
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Hiện nhà thầu đã thi công cọc khoan nhồi trụ T2,T3,T4 (27 tim CKN đường kính 1,2m chiều dài 50 - 51m) và lắp đặt cẩu long môn phục phục hạng mục sản xuất dầm SPT.
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Công nhân thi công đào hạ, cung cấp , đắp nền đường K95 đường song hành 3,4 đoạn từ Km1+522- Km1+662 hai bên tuyến hiện hữu TL8 chiều 8/7.
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Tại nút giao với Tỉnh lộ 787 (xã An Tịnh, Tây Ninh), nhà thầu cũng đã tập kết xe lu, máy xúc và các thiết bị chuyên dụng sẵn sàng thi công trong thời gian sắp tới.

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Ngày 4/6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực đã chi trả 2.982,76 tỷ đồng của dự án thành phần bồi thường, tái định cư phục vụ thi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
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Số tiền trên được chi trả cho 2.198/2.273 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, phường Trảng Bàng đã chi trả cho 1.146/1.166 hộ; phường Gò Dầu 925/974 hộ; xã Bến Cầu 127/133 hộ. Trong ảnh là điểm cuối của dự án giao với Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
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Đến nay, địa phương đã bàn giao 25,7 km trong tổng số 26,3 km mặt bằng của dự án, đạt hơn 97%.
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Khi hoàn thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và Campuchia, giảm áp lực cho Quốc lộ 22, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, logistics và liên kết vùng ở khu vực Đông Nam bộ.

Quỳnh Danh

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