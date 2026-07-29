Sân bay Long Thành sẽ chạy thử nghiệm từ tháng 9

ACV dự kiến vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành trong giai đoạn tháng 9-11, trước khi đưa sân bay lớn nhất Việt Nam vào khai thác chính thức từ ngày 1/12.

Sân bay Long Thành sẽ được vận hành thử nghiệm trong 3 tháng trước khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hạng mục thuộc dự án thành phần 3 gồm khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khai thác từ ngày 1/12.

Đáng chú ý, ACV dự kiến triển khai vận hành thử nghiệm sân bay trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, trước khi chuyển sang khai thác thương mại.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá các hạng mục chính của sân bay Long Thành hiện cơ bản đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, khối lượng công việc cần thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án vẫn còn lớn.

Sau khi hoàn thành xây dựng, các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra, chạy thử đồng bộ và đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện khai thác thực tế. Những tồn tại phát sinh trong quá trình này cũng phải được khắc phục, song song với việc hoàn tất thủ tục nghiệm thu và cấp phép khai thác.

Cơ quan quản lý yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp khai thác chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, đánh giá. Việc này nhằm hạn chế tình trạng phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ chung.

Với hệ thống bảo đảm hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai dự án thành phần 2. Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đài kiểm soát không lưu, phương thức bay và trang thiết bị chuyên ngành đã cơ bản hoàn thành, hiện trong quá trình vận hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và hoàn thiện thủ tục.

Sau khi ACV kết nối hệ thống điện toàn cảng, VATM đang tập trung kéo, rải cáp kỹ thuật và thông tin tín hiệu từ tháp không lưu tới các công trình liên quan như đài dẫn đường, radar thời tiết, trạm đo gió.

Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với VATM kiểm tra, đánh giá các điều kiện khai thác và ưu tiên giải quyết thủ tục cấp phép thuộc thẩm quyền ngay khi các yêu cầu kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ.

Đối với dự án thành phần 1, các trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước như cảng vụ hàng không, hải quan, công an cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế và kiểm dịch động thực vật đang được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngay khi sân bay hoạt động.

Trong khi đó, các công trình thuộc dự án thành phần 4, gồm 2 cơ sở cung cấp suất ăn hàng không, 2 công trình kỹ thuật thương mại mặt đất và 2 hangar, được đánh giá cơ bản đáp ứng tiến độ, có thể phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12.

Các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không cũng đang xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị, quy trình khai thác và phương án chuyển đổi hoạt động sang sân bay mới.

Theo Cục Hàng không, tiến độ các hạng mục chính hiện cơ bản đáp ứng mục tiêu khai thác theo kế hoạch. Tuy nhiên, giai đoạn từ nay đến ngày 1/12 mang tính quyết định khi hàng loạt công việc phải được thực hiện đồng thời, từ hoàn thiện công trình, vận hành thử, kiểm tra, hiệu chuẩn đến cấp phép, chứng nhận khai thác và tổ chức phối hợp giữa các đơn vị.