Sân bay Long Thành đang thiếu gần 2.000 công nhân

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vẫn thiếu khoảng 1.500-2.000 công nhân tại nhiều gói thầu trọng điểm trong bối cảnh công trường bước vào giai đoạn "nước rút".

Sân bay Long Thành đang ở giai đoạn "nước rút" để hoàn thành mục tiêu về đích vào cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đạt khoảng 77,85% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính hoàn thành 57.807/ 82.943 tỷ đồng , tương đương gần 70% giá trị hợp đồng.

Công trường đang duy trì khoảng 7.170 kỹ sư, công nhân cùng hơn 2.600 thiết bị, song ACV yêu cầu các nhà thầu nâng quân số lên gần 9.000 người để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Theo ACV, lực lượng lao động hiện vẫn thiếu khoảng 1.500-2.000 người, tập trung tại các gói thầu nhà ga hành khách, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa và nhà để xe. Đây đều là các hạng mục đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện kiến trúc và chạy thử, đòi hỏi số lượng lớn nhân công có tay nghề.

Trong khi đó, mùa mưa được đánh giá có thể khiến tiến độ thi công kéo dài thêm 2-5 tháng nếu các nhà thầu không triển khai đồng bộ các giải pháp thi công bù tiến độ.

Mặc dù vậy, nhiều hạng mục quan trọng của sân bay đã đạt tiến độ cao. Đối với gói thầu 4.6 gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và các hạ tầng kỹ thuật, khối lượng thực hiện đạt 90,82%. Đường băng và hệ thống đường lăn cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang hoàn thiện sơn kẻ tín hiệu, lắp đặt thiết bị và dự kiến hoàn tất toàn bộ trong tháng 7.

Ở gói thầu 4.7, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ đạt 89,97% giá trị hợp đồng. Riêng khu vực sân đỗ đã hoàn thành khoảng 99%, phần còn lại chủ yếu là hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệm thu trước khi kết thúc trong tháng 8.

Đáng chú ý, đường cất hạ cánh thứ hai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dù giá trị thực hiện của gói thầu mới đạt 59,38%, phần kết cấu đường băng đã hoàn thành 100%. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bê tông trước ngày 15/8 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trước 30/9, tạo điều kiện đồng bộ hạ tầng khai thác trước khi sân bay vận hành.

Hạng mục được quan tâm nhất là nhà ga hành khách hiện đạt 67,08% tiến độ. Phần kết cấu bê tông cốt thép và mái thép đã hoàn thành, trong khi công tác hoàn thiện kiến trúc đạt 77,05%, hệ thống cơ điện đạt khoảng 92%.

Việc lắp đặt thiết bị cũng được đẩy mạnh với 57/64 cầu ống lồng đã hoàn thành, tương đương gần 89%; toàn bộ thiết bị hệ thống dẫn đậu tàu bay (VDGS) đã được nhập về công trường; hệ thống băng tải hành lý đang bước vào giai đoạn chạy thử, còn máy soi hành lý hải quan đã được đưa đến và lắp đặt đầy đủ.

Song song với các hạng mục đạt tiến độ cao, một số công trình vẫn cần tăng tốc. Gói thầu hệ thống quản lý sân bay (5.11) mới đạt 51,44%; giao thông nội cảng (4.8) đạt 64,82%; nhà để xe (11.5) đạt khoảng 36,7% và nhà ga hàng hóa số 1 (7.8) đạt khoảng 36%. Đây cũng là những gói thầu ACV yêu cầu tập trung bổ sung nhân lực trong thời gian tới.

Để phục vụ giai đoạn hoàn thiện, ACV cho biết hai hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã được đưa vào sử dụng trong tháng 6, gồm hệ thống cấp điện từ trạm biến áp 110 kV và tuyến cấp nước DN500. Đây là điều kiện để các nhà thầu đồng loạt lắp đặt, chạy thử thiết bị tại nhiều hạng mục của dự án.

Theo kế hoạch hiện nay, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử trong tháng 9, trước khi khai thác thương mại vào tháng 12. Để giữ mốc thời gian này, ACV yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa mưa.