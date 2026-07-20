Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sân bay Long Thành đang thiếu gần 2.000 công nhân

  • Thứ hai, 20/7/2026 20:29 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vẫn thiếu khoảng 1.500-2.000 công nhân tại nhiều gói thầu trọng điểm trong bối cảnh công trường bước vào giai đoạn "nước rút".

Sân bay Long Thành đang ở giai đoạn "nước rút" để hoàn thành mục tiêu về đích vào cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đạt khoảng 77,85% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính hoàn thành 57.807/82.943 tỷ đồng, tương đương gần 70% giá trị hợp đồng.

Công trường đang duy trì khoảng 7.170 kỹ sư, công nhân cùng hơn 2.600 thiết bị, song ACV yêu cầu các nhà thầu nâng quân số lên gần 9.000 người để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Theo ACV, lực lượng lao động hiện vẫn thiếu khoảng 1.500-2.000 người, tập trung tại các gói thầu nhà ga hành khách, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa và nhà để xe. Đây đều là các hạng mục đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện kiến trúc và chạy thử, đòi hỏi số lượng lớn nhân công có tay nghề.

Trong khi đó, mùa mưa được đánh giá có thể khiến tiến độ thi công kéo dài thêm 2-5 tháng nếu các nhà thầu không triển khai đồng bộ các giải pháp thi công bù tiến độ.

Mặc dù vậy, nhiều hạng mục quan trọng của sân bay đã đạt tiến độ cao. Đối với gói thầu 4.6 gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và các hạ tầng kỹ thuật, khối lượng thực hiện đạt 90,82%. Đường băng và hệ thống đường lăn cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang hoàn thiện sơn kẻ tín hiệu, lắp đặt thiết bị và dự kiến hoàn tất toàn bộ trong tháng 7.

Ở gói thầu 4.7, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ đạt 89,97% giá trị hợp đồng. Riêng khu vực sân đỗ đã hoàn thành khoảng 99%, phần còn lại chủ yếu là hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệm thu trước khi kết thúc trong tháng 8.

Đáng chú ý, đường cất hạ cánh thứ hai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dù giá trị thực hiện của gói thầu mới đạt 59,38%, phần kết cấu đường băng đã hoàn thành 100%. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bê tông trước ngày 15/8 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trước 30/9, tạo điều kiện đồng bộ hạ tầng khai thác trước khi sân bay vận hành.

Hạng mục được quan tâm nhất là nhà ga hành khách hiện đạt 67,08% tiến độ. Phần kết cấu bê tông cốt thép và mái thép đã hoàn thành, trong khi công tác hoàn thiện kiến trúc đạt 77,05%, hệ thống cơ điện đạt khoảng 92%.

Việc lắp đặt thiết bị cũng được đẩy mạnh với 57/64 cầu ống lồng đã hoàn thành, tương đương gần 89%; toàn bộ thiết bị hệ thống dẫn đậu tàu bay (VDGS) đã được nhập về công trường; hệ thống băng tải hành lý đang bước vào giai đoạn chạy thử, còn máy soi hành lý hải quan đã được đưa đến và lắp đặt đầy đủ.

Song song với các hạng mục đạt tiến độ cao, một số công trình vẫn cần tăng tốc. Gói thầu hệ thống quản lý sân bay (5.11) mới đạt 51,44%; giao thông nội cảng (4.8) đạt 64,82%; nhà để xe (11.5) đạt khoảng 36,7% và nhà ga hàng hóa số 1 (7.8) đạt khoảng 36%. Đây cũng là những gói thầu ACV yêu cầu tập trung bổ sung nhân lực trong thời gian tới.

Để phục vụ giai đoạn hoàn thiện, ACV cho biết hai hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã được đưa vào sử dụng trong tháng 6, gồm hệ thống cấp điện từ trạm biến áp 110 kV và tuyến cấp nước DN500. Đây là điều kiện để các nhà thầu đồng loạt lắp đặt, chạy thử thiết bị tại nhiều hạng mục của dự án.

Theo kế hoạch hiện nay, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử trong tháng 9, trước khi khai thác thương mại vào tháng 12. Để giữ mốc thời gian này, ACV yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa mưa.

Giảm 20-50% giá dịch vụ hút hãng bay về Long Thành

ACV đề xuất đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1/12, chuyển dần các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất và giảm 20-50% giá một số dịch vụ để thu hút hãng bay.

17:06 13/7/2026

Hé lộ tình hình kinh doanh chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận gần 61 triệu lượt hành khách trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.862 tỷ đồng, tương đương hơn 83% kế hoạch năm.

11:30 13/7/2026

Nhóm công trình đầu tiên 'về đích' tại sân bay Long Thành

Nhóm 6 công trình trụ sở của các cơ quan quản lý Nhà nước tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành xây dựng, trở thành dự án đầu tiên "về đích".

17:51 2/7/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Long Thành ACV tiến độ sân bay dự án

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Đọc tiếp

    Thị trường kim cương TP.HCM 'đóng băng'

    Thị trường kim cương TP.HCM 'đóng băng'

    16 phút trước 20:38 20/7/2026

    0

    Hàng loạt tiệm kim cương từ trung tâm thương mại đến các tuyến phố An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú... đồng loạt đóng cửa sau biến động trên thị trường.

    Đề xuất mới về việc lập hóa đơn

    Đề xuất mới về việc lập hóa đơn

    22 phút trước 20:31 20/7/2026

    0

    Chuyên gia kiến nghị không bắt buộc lập hóa đơn đối với các đơn hàng giá trị nhỏ khi người mua không có nhu cầu, nhằm giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý