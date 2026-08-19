Petrovietnam, EVN cùng loạt tập đoàn Nhà nước tăng trưởng 2 con số

Nhiều tập đoàn Nhà nước ghi nhận doanh thu tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng, cùng lợi nhuận tăng mạnh tại một số đơn vị, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế cả nước.

Bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm của nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước quy mô lớn cho thấy tốc độ tăng trưởng cao. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều ghi nhận doanh thu tăng trên 10%, trong khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

Trong cùng giai đoạn này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng tăng doanh thu hơn 28% dù lợi nhuận chịu áp lực từ chi phí đầu vào.

Những kết quả này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khiến vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn ngày càng quan trọng.

Petrovietnam tăng mạnh doanh thu, EVN xóa lỗ lũy kế

Trong số các doanh nghiệp Nhà nước đã công bố tình hình tài chính bán niên 2026, Petrovietnam vẫn là tập đoàn kinh tế dẫn đầu về quy mô. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo tập đoàn cho biết tổng doanh thu toàn hệ thống ước đạt 734.700 tỷ đồng , tăng tới 49% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 445.400 tỷ đồng , tăng 39% và vượt 22% kế hoạch.

Số nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng qua của toàn tập đoàn ước đạt 88.900 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ. Petrovietnam cho biết các lĩnh vực đều ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong đó thăm dò, khai thác dầu khí tăng 66%; khí - điện - đạm tăng 41%; lọc hóa dầu và phân phối sản phẩm tăng 46%; dịch vụ kỹ thuật tăng 24%.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sản lượng dầu thô 6 tháng đầu năm đạt 5,5 triệu tấn, tăng 14%; sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh, tăng 23%; sản xuất xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn, tăng 5%. Đây cũng là lần đầu sau 11 năm sản lượng dầu thô của Petrovietnam tăng so với cùng kỳ.

Petrovietnam đồng thời đẩy mạnh đầu tư. Giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn trong 6 tháng đạt khoảng 27.500 tỷ đồng , tăng hơn 70% so với cùng kỳ, tập trung vào các dự án thăm dò, khai thác, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu, năng lượng mới.

Trước đó, tại cuộc họp với Bộ Tài chính ngày 24/6, lãnh đạo Petrovietnam cũng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất cả năm tối thiểu 731.600 tỷ đồng để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Số liệu cập nhật sau hội nghị sơ kết cho thấy riêng doanh thu hợp nhất 6 tháng đã đạt khoảng 61% mục tiêu này.

Cũng trong nửa năm qua, EVN ghi nhận doanh thu ước 352.787 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng công ty mẹ đạt 295.893 tỷ đồng , cũng tăng gần 14%.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 152,5 tỷ kWh, tăng 10%. Đáng chú ý, EVN cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lợi nhuận và đến ngày 30/6 đã xử lý hết số lỗ lũy kế phát sinh trong giai đoạn 2022-2023, qua đó cân đối được tài chính và bảo toàn vốn Nhà nước.

Theo kịch bản phụ tải cao được tính toán cho năm 2026, EVN dự kiến sản xuất và mua khoảng 347,1 tỷ kWh, tương ứng doanh thu khoảng 727.400 tỷ đồng , tăng 12%. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số, sản lượng điện trong 6 tháng cuối năm sẽ phải tăng khoảng 17% so với cùng kỳ, đặt áp lực lớn lên hệ thống nguồn và lưới điện.

EVN cũng đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Riêng 5 tháng đầu năm, tập đoàn đã khởi công 65 công trình và đóng điện 80 công trình lưới điện 110-500 kV. Các dự án nguồn lớn như Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được tập trung triển khai.

Hàng không, cao su tăng tốc

Ở lĩnh vực giao thông, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đạt 75.186 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.183 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 3.852 tỷ đồng . Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận của hãng bay này đã giảm khoảng 40% do giá vốn và chi phí vận hành tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của giá nhiên liệu.

6 tháng đầu năm, doanh thu Vietnam Airlines đạt 75.186 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: HVN.

Dù vậy, kết quả doanh thu giúp hãng hoàn thành hơn 54% kế hoạch năm. Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 12% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 22 tỷ đồng . Hãng cũng dự kiến vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa năm nay.

Trong lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp, VRG cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất tập đoàn này đạt khoảng 18.200 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 4.660 tỷ đồng , lần lượt tăng 60% và 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nền tảng để tập đoàn hướng tới kế hoạch cả năm với doanh thu 33.000 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 6.900 tỷ đồng .

VRG đang triển khai chiến lược giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số, dựa trên các lĩnh vực cao su, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo và chế biến sâu.

Một mắt xích khác trong nhóm doanh nghiệp năng lượng là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nửa đầu năm, TKV sản xuất 19,7 triệu tấn than thành phẩm, đạt doanh thu hợp nhất 76.885 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 3.060 tỷ đồng . Cả năm, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 151.356 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với năm 2025.

Vai trò của nhóm doanh nghiệp năng lượng này được đánh giá là đáng chú ý trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế. Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, quy mô giá trị tăng thêm của Petrovietnam, EVN và TKV tương đương khoảng 6,04% GDP.

Ước tính, cứ mỗi 1% tăng trưởng của 3 tập đoàn có thể đóng góp khoảng 0,05 điểm % vào tăng trưởng GDP cả nước.