Bộ trưởng Tài chính: Đã đến lúc công bố chỉ số tổng thu nhập quốc gia

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, bên cạnh chỉ số GDP, đã đến lúc công bố cả chỉ số GNI (tổng thu nhập quốc gia) để người dân có thể theo dõi mức sống thực tế đã thay đổi thế nào.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Chiều 17/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại đây, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn một lần nữa khẳng định quan điểm dù bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn kiên định đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết số 168 và 169, trong đó nêu chi tiết yêu cầu, nhiệm vụ với các bộ ngành, địa phương để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu tất cả đơn vị của Bộ Tài chính, các Sở Tài chính tỉnh, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng năm nay. Đại diện các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lớn cũng cần rà soát lại chỉ tiêu này.

GDP nửa cuối năm phải tăng 11,7%

Người đứng đầu ngành tài chính cho biết hiện Bộ này đang tham mưu Chính phủ để rà soát, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của 6 tháng cuối năm. Trong đó, GDP cả nước nửa cuối năm phải đạt 11,7% trở lên thì tăng trưởng cả năm mới đạt được mức 10% trở lên.

Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung vào 5 nhóm nhiệm cụ thể.

Một là, tiếp tục rà soát toàn diện các kế hoạch, quy hoạch, căn cứ tình hình thực tiễn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trong đó, các đơn vị cần kịp thời cập nhật chủ trương, định hướng mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số là rất thách thức. Do đó, toàn ngành tài chính phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Ông cho biết sắp tới Trung ương sẽ họp bàn một loạt nghị quyết quan trọng, đặc biệt có nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam dựa trên nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

TĂNG TRƯỞNG GDP TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM % 0 2,5 5 7,5 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 2016 Tăng trưởng GDP 6,69 2017 Tăng trưởng GDP 6,94 2018 Tăng trưởng GDP 7,47 2019 Tăng trưởng GDP 8,36 2020 Tăng trưởng GDP 2,87 2021 Tăng trưởng GDP 2,55 2022 Tăng trưởng GDP 8,12 2023 Tăng trưởng GDP 5,05 2024 Tăng trưởng GDP 7,09 2025 Tăng trưởng GDP 8,02 KH2026 Tăng trưởng GDP 10 Nguồn: Cục Thống kê.

Nhiệm vụ thứ 2 được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đưa ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo tinh thần đổi mới, coi thể chế là nguồn lực, động lực cho phát triển. Trong đó, ông yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước, đầu tư công, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quá trình xây dựng pháp luật cần tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng kiến tạo, giảm các quy định mang tính thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với những lĩnh vực đủ điều kiện.

Ngoài chỉ số GDP, cần công bố định kỳ cả chỉ số GNI

Về nhóm nhiệm vụ thứ 3, Bộ trưởng yêu cầu ngành tài chính tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu chiến lược, điều hành chính sách tài khóa, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đáng chú ý, nói về hoạt động của ngành thống kê, Bộ trưởng cho biết vừa qua Cục Thống kê đã công bố tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18%. “Đó là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội, thế còn chỉ số tổng thu nhập quốc dân (GNI) thì thế nào?”, ông đặt câu hỏi và cho biết đã đến lúc cần phải công bố cả chỉ số GNI để người dân có thể biết được khi kinh tế tăng trưởng thì mức sống của chính mình thay đổi ra sao.

Để người dân thụ hưởng được thành quả của tốc độ tăng trưởng kinh mới là điều quan trọng nhất Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Trong công tác thu ngân sách, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó, ông lưu ý các địa phương cần đánh giá chính xác nguồn thu từ đất và quản lý nợ đọng thuế. Cục Thuế cần làm sạch dữ liệu về người nộp thuế, cập nhật hàng ngày, theo thời gian thực với các chỉ tiêu số doanh nghiệp hoạt động, số doanh nghiệp có đóng thuế…

Về chi ngân sách, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc tổ chức lại các chương trình mục tiêu quốc gia cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; các bộ, ngành tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, kiểm soát đầu ra.

Với đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu tập trung tham mưu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2026; chú trọng hiệu quả kinh tế - xã hội của từng công trình, dự án; chủ động điều chuyển vốn từ các cơ quan, đơn vị giải ngân chậm sang nơi có khả năng triển khai tốt.

Ông cũng lưu ý cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực trong xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp, huy động hiệu quả nguồn lực trong dân phục vụ phát triển.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng bên cạnh chỉ số GDP, đã đến lúc Việt Nam cần công bố cả chỉ số GNI. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các địa phương, bộ ngành phải rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, khơi thông các nguồn lực, đảm bảo vốn đầu tư công dẫn dắt nền kinh tế. Cần thực hiện hiệu quả việc huy động vốn, đặc biệt nguồn lực trong dân.

Bộ trưởng lấy ví dụ vừa qua có công ty AutoMech đã sản xuất được các cụm linh kiện ôtô và hiện cung không đủ cầu. Ông yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ nghiên cứu để nhân rộng mô hình này cho các địa phương.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Nhóm nhiệm vụ thứ 4 được Bộ trưởng Tuấn đặt ra là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ cán bộ ngành tài chính. Trong đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cùng với đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ tiếp tục được quan tâm, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc đánh giá, khen thưởng cần bảo đảm thực chất, gắn với hiệu quả công việc, tạo động lực để cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ thứ 5 là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, kết nối và chia sẻ dùng chung.

Bộ trưởng Tuấn yêu cầu các lĩnh vực trọng điểm như thuế, hải quan, kho bạc, đăng ký doanh nghiệp cần tiếp tục được ưu tiên phát triển nền tảng số, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị triển khai chuyển đổi số đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các hệ thống, hướng tới quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, từng bước nâng cao khả năng giám sát, điều hành theo thời gian thực.