Giá vàng thế giới giằng co, dầu thô tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Giá vàng thế giới trải qua phiên giao dịch giằng co, qua đó giúp kim loại quý vẫn duy trì trên mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hiện giảm xuống quanh 4.043 USD/ounce sau khi giằng co giữa 4.060-4.081 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Ở phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới có thời điểm giằng co giữa 4.060 USD đến 4.081,5 USD /ounce, qua đó giúp kim loại quý duy trì trên mốc tâm lý 4.000 USD /ounce. Trên biểu đồ giá hàng ngày, mặt hàng này hiện đã giảm nhẹ 18,5 USD và lùi về mốc giao dịch 4.043 USD /ounce.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,12% xuống quanh 4.046 USD /ounce.

"Giá vàng đã thu hẹp đà giảm trong buổi sáng sau khi chỉ số PPI thấp hơn dự báo, qua đó làm dịu bớt lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất thêm nhiều lần trong năm nay", ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống còn 57,55 USD /ounce, bạch kim tăng 0,9% lên 1.646,47 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,9% xuống 1.293,58 USD /ounce.

Mặt khác, thị trường dầu thô đã ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp trong sáng 16/7, sau khi Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran, qua đó làm dấy lên lo ngại xung đột toàn diện sẽ bùng phát trở lại và nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn. Theo số liệu từ Trading Economics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,4% lên 85,28 USD /thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,6% lên quanh 80 USD /thùng.

Còn trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán tăng điểm sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn theo dõi căng thẳng Trung Đông, theo Reuters. Kết phiên 15/7 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 150,37 điểm (0,29%), lên 52.658,64 điểm. S&P 500 tăng 28,81 điểm (0,38%), lên 7.572,40 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 162,22 điểm (0,62%), lên 26.269,23 điểm.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thuộc Bộ Lao động, chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,3% trong tháng 6, sau khi số liệu tháng 5 được điều chỉnh giảm còn tăng 0,6%.

Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát từng dự báo PPI sẽ không thay đổi trong tháng 6, sau mức tăng 1,1% được công bố ban đầu cho tháng 5. Trước đó một ngày, dữ liệu cũng cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn dự báo.