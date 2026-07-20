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Kinh doanh

Giá vàng diễn biến lạ

  • Thứ hai, 20/7/2026 09:56 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC cùng giảm 300.000 đồng trong phiên giao dịch sáng nay (20/7), kéo giá mặt hàng này xuống vùng 147 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng xuống vùng giá bán 147,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm nhẹ.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng giảm nhẹ

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh, kéo giá vàng miếng giảm tương tự SJC để giao dịch với người dân quanh mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Dù tiếp tục giảm trong sáng nay, giá vàng miếng SJC vẫn chưa xuống mức thấp nhất trong một tuần qua. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 17/7, giá bán mặt hàng này từng lao dốc gần 2 triệu đồng, lùi về 146,6 triệu đồng/lượng - cũng là mức thấp nhất trong tuần.

Tính trong 7 ngày gần đây, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 3 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng giữa giá mua vào và bán ra mà các doanh nghiệp đang duy trì, nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao trong tuần qua hiện có thể chịu khoản lỗ lên tới gần 6 triệu đồng/lượng nếu bán ra.

Diễn biến giảm không chỉ xảy ra với vàng miếng mà còn được áp dụng với cả sản phẩm vàng nhẫn. SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,7 - 146,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Đây cũng là mức giá giao dịch mà Phú Quý đang áp dụng đối với vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu.

Các doanh nghiệp khác cũng áp dụng mức giảm gần nửa triệu đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn. Sau điều chỉnh, PNJ giao dịch tại 142,2 - 146,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo ở 142,5 - 146,5 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ quanh vùng 142,45 - 146,45 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở 144,7 - 146,2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 144.2
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 147.2

Giá vàng thế giới sắp mất mốc 4.000 USD

Giá vàng trong nước suy yếu do ảnh hưởng từ diễn biến xấu của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giao ngay cũng đang giảm gần 10 USD (-0,2%) để giao dịch quanh mức 4.012 USD/ounce. Tính trong vòng một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng quốc tế đã mất hơn 2% giá trị.

Giá vàng giảm sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang vào cuối tuần, làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể bùng phát trở lại và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất.

Trong bài đăng trên LinkedIn hôm 17/7, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack tiếp tục bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát, cùng quan điểm với nhiều quan chức khác của Fed trong thời gian gần đây. Trên thị trường, các nhà giao dịch hiện vẫn đặt cược Fed sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2026.

Giá vàng những tuần gần đây chủ yếu dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce, sau khi lao dốc 14% trong quý II - mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ năm 2013.

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Chuyên gia dự báo giá vàng còn giảm, dễ mất mốc 4.000 USD tuần tới

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Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã rơi xuống dưới mốc 4.000 USD khi đồng USD mạnh hơn và các số liệu kinh tế Mỹ gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Hồng Nhung

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