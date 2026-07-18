Giá vàng tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đã tăng 900.000 đồng trong phiên giao dịch hôm nay nay (18/7), kéo giá bán phục hồi lên sát mốc 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước phục hồi mạnh, áp sát mốc 148 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.

Trong phiên ngày 18/7, giá vàng miếng của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ghi nhận diễn biến hồi phục, hiện tiến sát mốc 148 triệu đồng/lượng sau khi tăng khoảng 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,5 triệu/lượng (mua) và 147,5 triệu/lượng (bán).

Giá vàng tăng mạnh cuối tuần

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này hiện phổ biến quanh vùng 147,5 triệu đồng/lượng.

Dù đã ghi nhận xu hướng hồi phục, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn cuối tuần trước tới 2,5 triệu đồng. Người mua vàng miếng từ đó đến nay cũng đang chịu khoản lỗ gần 6 triệu đồng/lượng do phải chịu phần chênh lệch từ giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau chuỗi phiên lao dốc vừa qua.

Theo đó, Công ty SJC đã nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

PNJ cũng tăng giá vàng nhẫn với mức tương tự, đưa giá mua - bán lên 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua vào tăng 1 triệu đồng và giá bán ra tăng 900.000 đồng mỗi lượng, lên lần lượt 143 triệu và 146,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 triệu/lượng (mua) và 146,5 triệu/lượng (bán).

Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo, đưa giá giao dịch lên 143,2 - 147,2 triệu/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh khiêm tốn hơn, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở 142,6 triệu/lượng chiều mua và 146,6 triệu/lượng chiều bán.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐÃ HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5

Giá vàng thế giới chưa hết áp lực

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu nhờ được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của giá vàng thế giới. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá kim loại quý giao ngay tạm dừng ở mức 4.017 USD /ounce, tức tăng 42 USD (+1%) so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng khi lực mua bù các vị thế bán khống giúp thị trường phục hồi sau đợt giảm mạnh của phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn bị kìm hãm bởi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tiếp tục leo dốc.

Các số liệu mới công bố cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn dự báo. Dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) tháng 6 hạ nhiệt, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Philadelphia đều cho thấy hoạt động kinh tế và thị trường lao động vẫn khá vững vàng.

Bên cạnh đó, khảo sát chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan tăng từ 49,5 lên 54,4 điểm, trong khi kỳ vọng lạm phát trong một năm tới giảm từ 4,6% xuống 4,2%.

Những dữ liệu này giúp giá vàng ổn định hơn, song chưa đủ để xóa bỏ kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất. Hiện thị trường vẫn đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở khoảng 50%.

Giá dầu WTI hiện giao dịch trên 81 USD /thùng, trong khi dầu Brent tiến sát 86,7 USD /thùng, đều tăng mạnh so với đầu tuần. Đối với vàng, giá dầu tăng tạo ra tác động trái chiều. Một mặt, căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi các tín hiệu tiếp theo từ Fed, triển vọng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng như diễn biến tại eo biển Hormuz. Theo các chuyên gia, nếu vàng duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD /ounce, áp lực giảm giá ngắn hạn sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục leo thang, kỳ vọng lạm phát có thể tăng trở lại và tiếp tục gây sức ép lên thị trường kim loại quý.