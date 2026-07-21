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Kinh doanh

Giá vàng thế giới phục hồi

  • Thứ ba, 21/7/2026 09:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù bắt đầu phiên giao dịch mới nhất quanh ngưỡng 4.000 USD, giá vàng đã nỗ lực phục hồi so với đáy tuần trước và hiện giao dịch trên 4.020 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hiện giao dịch trên vùng 4.020 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giằng co quanh 4.000-4.010 USD/ounce, sau đó trải qua nhịp tăng hơn 22 USD so với giá chốt phiên lên 4.029 USD/ounce. Như vậy, kim loại quý đã phục hồi so với mức đáy hôm 17/7 nhưng vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4.030-4.040 USD/ounce, khu vực đang "chặn đứng" nỗ lực hồi phục gần đây.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng nhẹ 0,42% so với giá chốt phiên trước đó và hiện giao dịch quanh 4.034 USD/ounce.

Đối với bạc, giá đã bật lên từ vùng đáy của tuần trước lên sát ngưỡng 57 USD/ounce, trong khi bạch kim gần như đi ngang ở 1.593 USD/ounce, còn palladium nhích lên 1.240 USD/ounce (+0,24%).

Các chuyên gia Kitco nhận định tác động của yếu tố địa chính trị mang tính hai mặt. Cụ thể, rủi ro leo thang hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu cao lại làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu đi lên và hạn chế đà tăng của tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong trường hợp vàng vượt mốc bền vững 4.040 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện đáng kể. Ngược lại, nếu mặt hàng này giảm xuống dưới 3.982,2 USD/ounce, vùng hỗ trợ hình thành từ tuần trước sẽ phải chịu áp lực.

Hiện tại, tình hình ở eo biển Hormuz được đánh giá là chịu áp lực rất lớn từ hoạt động quân sự và vận tải biển. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gia tăng biến động trên thị trường dầu mỏ, trong khi lời đe dọa của lực lượng Houthi về việc áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi đã tạo thêm một “điểm nghẽn” khác đối với các tuyến vận tải qua Biển Đỏ và vùng Vịnh.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch quanh vùng trên 86-87 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ duy trì gần 80 USD/thùng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đóng cửa giảm điểm khi lợi suất trái phiếu tăng, áp lực từ giá dầu và rủi ro địa chính trị ở Trung Đông lấn át sự khởi sắc đầu phiên của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số S&P 500 giảm 14,41 điểm (-0,2%) xuống 7.443,28 điểm; Nasdaq Composite giảm 12,17 điểm (-0,1%) xuống 25.508,07 điểm; còn Dow Jones mất 307,16 điểm (-0,6%) xuống 51.839,26 điểm.

Theo cấu trúc lãi suất hiện tại, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7, nhưng cuộc họp tháng 9 là một ẩn số, với khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vẫn được định giá là một rủi ro đáng kể.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

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    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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