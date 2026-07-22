Giá vàng trong nước khó lường

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Giá vàng trong nước hồi phục về mốc 147 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch sáng 22/7, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.
Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên tương đương SJC, hiện phổ biến bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục biến động khó lường trong cả tuần qua. Tính từ cuối tuần trước đến nay, giá vàng miếng đã giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Cộng với chênh lệch 3 triệu đồng từ giá mua - bán các doanh nghiệp đang áp dụng, người mua vàng miếng vẫn đang lỗ khoảng 4,5 triệu đồng/lượng trong 7 ngày qua.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
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|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
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|5/5
|6/5
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|10/5
|11/5
|12/5
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|20/5
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|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
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|7/6
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|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
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|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|144
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|147
Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên liền trước.
Các doanh nghiệp lớn khác cũng nâng giá vàng nhẫn thêm gần 1 triệu đồng sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn tại 142,7 - 146,2 triệu/lượng; PNJ neo vàng nhẫn ở mức 140,8 - 145,8 triệu/lượng; DOJI giao dịch quanh 144,5 - 147,5 triệu/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 144,2 - 145,8 triệu/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 144 - 147 triệu/lượng còn Bảo Tín Minh Châu neo tại 143,7 - 147,5 triệu đồng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang tăng mạnh 50 USD (+1,2%) lên 4.124 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) thì giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.
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