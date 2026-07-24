Giá vàng thế giới ra sao sau cú sập mạnh?

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới gần như đi ngang so với giá chốt phiên hôm qua, trong khi thị trường dầu thô trải qua phiên biến động mạnh.

Trong phiên sáng nay, giá vàng thế giới gần như đi ngang ở mức 4.045 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới giao ngay gần như đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay, hiện ở quanh mức 4.045 USD /ounce, giảm 2,6 USD so với giá chốt phiên hôm qua. Trước đó, trong phiên 23/7, kim loại quý rời xa mốc 4.120 USD /ounce và giảm một mạch xuống 4.040 USD /ounce, tức "bốc hơi" khoảng 80 USD chỉ trong vài giờ.

Cùng xu hướng, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng đi ngang, ổn định quanh mức 4.046 USD /ounce.

Đáng chú ý, trên thị trường dầu thô, trong phiên giao dịch đầu ngày 24/7, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã vượt 100 USD /thùng sau các vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Arab Saudi trên Biển Đỏ và các cuộc giao tranh mới liên quan đến lực lượng được Iran hậu thuẫn, khiến cú sốc an ninh năng lượng lan rộng vượt ra ngoài khu vực Hormuz. Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng tăng mạnh trên 91 USD /thùng.

Trái ngược với giá dầu, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh khi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn suy yếu, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Chốt phiên 23/7 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 mất 90,66 điểm (-1,2%) xuống 7.408,3 điểm; Nasdaq Composite giảm 553,21 điểm (-2,2%) còn 25.137,69 điểm; trong khi Dow Jones giảm 506,93 điểm (-1%) xuống 51.711,65 điểm.

Sau các số liệu kinh tế mới nhất, tâm lý thị trường vẫn kém ôn hòa hơn so với những gì các báo cáo CPI và PPI thấp hơn kỳ vọng ban đầu gợi ý. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, song các quan chức vẫn nhấn mạnh rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 22.000 đơn, xuống còn 187.000 đơn - mức thấp nhất kể từ tháng 9/1969 - cho thấy tình trạng sa thải vẫn ở mức rất thấp dù tốc độ tuyển dụng đã chậm lại.

Những dữ liệu này khiến thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, nhưng không kỳ vọng Fed sẽ chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Nguy cơ Fed phải tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được duy trì nhờ thị trường lao động vững chắc và giá dầu cao.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,7%, trong khi đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh khi nhà đầu tư định giá mức bù rủi ro lạm phát cao hơn.