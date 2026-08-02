HAGL Agrico của tỷ phú Trần Bá Dương đã có lãi

Sau nhiều năm chìm trong thua lỗ, HAGL Agrico của Chủ tịch Trần Bá Dương đã có lãi trở lại trong quý II/2026.

HAGL Agrico báo lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng trong quý II/2026, chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài nhiều năm. Ảnh: HNG.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (UPCoM: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 với bức tranh kinh doanh cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý gần nhất, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dụng vụ đạt gần 164 tỷ đồng , tăng 39% so với quý II năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn đã giúp lợi nhuận gộp vọt lên gần 33 tỷ đồng , cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng lớn nhất trong kỳ đến từ việc HAGL Agrico gần như không còn chịu áp lực chi phí tài chính. Nếu quý II/2025, doanh nghiệp phải ghi nhận tới 131 tỷ đồng chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay, thì quý II năm nay con số này chỉ còn hơn 3 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay giảm xuống còn khoảng 2,7 tỷ đồng .

Đây là yếu tố tạo ra bước ngoặt trong kết quả kinh doanh khi gánh nặng tài chính từng là nguyên nhân khiến công ty nông nghiệp này liên tục thua lỗ trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, khoản lãi từ các công ty liên kết đạt gần 13 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ gần 4 tỷ đồng .

Trong quý này, chi phí quản lý doanh nghiệp của HAGL Agrico đã được tiết giảm hơn 23%, nhưng chi phí bán hàng lại tăng khoảng 50%.

Dù vậy, sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận khoản lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng trong quý II, cải thiện mạnh so với khoản lỗ sau thuế hơn 174 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, đây là quý có lãi đầu tiên của công ty này kể từ quý II/2021.

HAGL AGRICO CÓ LÃI TRỞ LẠI Nguồn: BCTC DN. Nhãn II/2021 III IV I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng -163 -195 -831 -124 -564 -425 -2756 -124 -128 -198 -602 -46 -326 -183 -732 -84 -113 -117 -596 -62 27

Dù đã ghi nhận lợi nhuận dương trong quý II, HAGL Agrico vẫn chưa thể bù đắp hết khoản lỗ phát sinh trong quý đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu, doanh nghiệp do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch vẫn lỗ sau thuế 35 tỷ đồng . Điểm tích cực là khoản lỗ này thấp hơn đáng kể so với mức lỗ gần 259 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 22.049 tỷ đồng , tăng 12% so với đầu năm. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm tài sản dài hạn, phản ánh doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho vẫn là khoản mục lớn nhất trong tài sản ngắn hạn với giá trị gần 3.000 tỷ đồng , chiếm gần 80% tổng tài sản ngắn hạn, cho thấy lượng nông sản, vật tư và sản phẩm dở dang vẫn ở mức cao trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng quy mô canh tác.

Đáng chú ý, HAGL Agrico lần đầu ghi nhận 627 tỷ đồng tài sản sinh học dài hạn, bao gồm các đàn gia súc phục vụ sản xuất định kỳ. Trong đó, đàn gia súc chưa đến giai đoạn trưởng thành có giá trị gần 369 tỷ đồng , còn đàn đã trưởng thành đạt khoảng 258 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục tăng mạnh lên 9.444 tỷ đồng , tăng 1.210 tỷ so với đầu năm và chiếm tới gần 43% tổng tài sản. Đây tiếp tục là khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối kế toán, cho thấy HAGL Agrico vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mạnh vào các dự án phát triển vườn cây, cơ sở hạ tầng và các hạng mục phục vụ sản xuất.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 1.045 tỷ đồng , tăng không đáng kể so với đầu năm.